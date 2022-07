Beautiful anticipazioni americane: salverà Finn!

Se non riuscite ad aspettare, ecco le anticipazioni americane di Beautiful, tutte concentrate su Sheila e Finn. I fan attendono lo scontro finale.

Tensione a dir poco nelle anticipazioni americane di Beautiful. Finn si salverà? Lo scontro decisivo con Sheila è finalmente arrivato e sarà un momento chiave nella soap opera CBS di William J. Bell e Lee Phillips Bell.

Beautiful anticipazioni americane

Alzi la mano chi riesce a immaginare Sheila Carter come madre dell’anno, premurosa e attenta ai propri figli. È però esattamente questa l’idea di sé che ha voluto vendere nel momento in cui ha iniziato a pretendere il rispetto dei propri diritti di madre biologica, in sostituzione di Li Forrester. La donna aveva portato Finn a casa sua dopo che proprio Sheila lo aveva ridotto in fin di vita. Aveva bisogno di qualcuno che si prendesse cura di lui, fisicamente e mentalmente.

Dopo aver scoperto che Finn era ancora vivo, Sheila si è precipitata da lui, non esitando a colpire duramente Li Forrester pur di ottenere ciò che voleva, ovvero portarlo in una clinica segreta. John Finnegan sa però benissimo come il risveglio dal coma non sia l’ultimo passo del recupero. Ha ancora bisogno di cure per rimettersi al meglio. Il giovane medico non riesce inoltre a darsi pace ripensando a Steffy, che lo crede ormai morto.

Implora Sheila di portarlo in ospedale ma è qualcosa che non può fare. Sarebbe un gesto altruista nei confronti del suo stesso sangue ma, al tempo stesso, le costerebbe la galera. La situazione esplode e finalmente arriviamo allo scontro decisivo tra Sheila e Finn. Il giovane tenta la fuga, il che manda fuori di testa la madre. La donna afferra una siringa e prova a rispedirlo in coma. Lui ha la meglio e riesce a scappare.

Beautiful: Steffy e Finn

Cosa accadrà tra Steffy e Finn? Dopo lo scontro con sua madre Sheila, il giovane medico corre da sua moglie, che si è fatta ricoverare in un istituto psichiatrico per riuscire a superare il profondo dolore per la sua presunta morte. I due si ritrovano, finalmente. La gioia aumenta quando lui scopre che Li Forrester è ancora viva. A soccorrerla è stato prontamente Bill. La testimonianza della donna potrebbe essere decisiva per spedire Sheila in prigione una volta per tutte.