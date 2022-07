Castello Odescalchi di Bracciano location matrimoni vip: quanto costa

Castello Odescalchi di Bracciano alla scoperta della location dei matrimoni dei vip: quanto costa celebrare le nozze qui.

Il Castello Odescalchi di Bracciano è stato la scena di un nuovo matrimonio molto importante: quello tra Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. I due sono convolati a nozze nella splendida cornice del lago di Bracciano, seguendo l’esempio di tantissimi vip prima di loro. Il Castello di Bracciano è infatti stato negli anni una meta molto ricercata da ogni parte del mondo, al pari di altre cornici italiane come possono essere il Lago di Como o il Lago di Garda. Manuela Arcuri e Giovanni di Gianfrancesco hanno scritto ora un nuovo capitolo della storia del legame tra questo castello e i matrimoni vip.

Sono diversi i matrimoni storici che si sono svolti in questo castello. La location del Lago di Bracciano si trova infatti al primo posto nella classifica stilata da Diamonds Factory delle località più esclusive d’Italia per i matrimoni. Questa è stata la scelta, ad esempio, di Tom Cruise e Katie Holmes nel 2006, così come quella di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker e del grande regista Martin Scorsese con Isabella Rossellini. Tanti precedenti illustri, quindi, cui si uniscono ora anche Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco, che dopo essersi già sposati a Las Vegas nel 2013 hanno deciso di sposarsi in maniera tradizionale proprio nello splendido Castello Odescalchi di Bracciano.

Quanto costa un matrimonio al Castello Odescalchi di Bracciano

Chiaramente non è semplice stimare il prezzo di un matrimonio in questa location. Per conoscere le cifre esatte occorrerebbe richiedere un preventivo all’organizzazione e poi molto dipende dal tenore della cerimonia. Stando ad alcune testimonianze in rete di persone che hanno chiesto informazione al Castello Odescalchi per organizzare le proprie nozze, l’affitto semplice del castello ha un prezzo di 3.500 euro per 100 invitati, con l’aggiunta di 10 euro per ogni invitato in più. Chiaramente questo è il prezzo del solo affitto del castello, cui va aggiunto il costo del pranzo o della cena e altre spese eventuali che sopraggiungono quando si organizza un matrimonio.

Probabile dunque che il prezzo complessivo di un matrimonio al Castello Odescalchi di Bracciano sia abbastanza alto. Il Castello Orsini-Odescalchi si trova a Bracciano, borgo posizionato sul Lago di Bracciano, nel Lazio. La costruzione del castello risale alla fine del 1400 a cura di Napoleone Orsini, la sua proprietà poi nel corso degli anni è passata alla famiglia Odescalchi. Il castello si caratterizza oggi come uno dei più affascinanti e visitati d’Italia, è possibile compiere una visita guidata al suo interno e, come detto, si può affittare per eventi e cerimonie. Il Castello Odescalchi di Bracciano è apparso anche in molti film e serie tv, da Oggi Sposi e Poveri ma ricchissimi fino alla serie tv incentrata sulla famiglia Medici. Il suo stato di conservazione impeccabile lo ha reso uno scenario veramente perfetto per tantissimi tipi di occasioni.