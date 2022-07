Giovanni Di Gianfrancesco chi è marito di Manuela Arcuri facoltoso padre di suo figlio

Giovanni Di Gianfrancesco chi è l’uomo 43enne che è diventato il marito di Manuela Arcuri e che è il padre del figlio dell’attrice.

Manuela Arcuri a 45 anni ha pronunciato il fatidico sì a Giovanni Di Gianfrancesco di due anni più giovane, che dopo essere diventato il padre di suo figlio ora è diventato anche suo marito. Le nozze si sono celebrate nella splendida cornice del Lago di Bracciano, al famoso Castello Odescalchi, location che ha fatto da sfondo a tantissimi matrimonio famosi, tra cui spicca quello di Tom Cruise e Katie Holmes. L’attrice e l’imprenditore dunque si sono sposati, ma le foto delle nozze per il momento sono rimaste top secret.

L’unico scatto che ci mostra Manuela Arcuri col vestito da sposa è arrivato dal dentista dei vip Emanuele Puzzilli, per il resto né i due sposi né gli altri invitati hanno pubblicato nulla, si vocifera che ci sia qualche esclusiva in questo senso. In attesa di vedere gli scatti delle nozze, Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco sono ufficialmente marito e moglie.

Giovanni Di Gianrancesco chi è marito Manuela Arcuri

Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco stanno insieme da ormai tanto tempo. Lui ha 43 anni ed è originario di Monterotondo, in provincia di Roma. Sappiamo molto poco del nuovo marito di Manuela Arcuri, è una persona molto riservata. Sappiamo che è un facoltoso imprenditore, attivo principalmente nel campo dell’edilizia, ma per il resto non sappiamo nulla, l’uomo non ha nemmeno profili social.

A Chi l’attrice di Carabinieri ha raccontato che è proprio questa riservatezza ad averla conquistata, Giovanni non è assolutamente interessato alla sua popolarità. A differenza di altri fidanzati del passato, Giovanni non sfrutta la popolarità di Manuela per apparire, come ha raccontato la novella sposa, e questo aspetto è stato molto importante nella loro storia d’amore. Una relazione che dura da molto, i due si sono conosciuti nel 2010 grazie ad un amico in comune e nel 2013 si sono sposati a Las Vegas, prima di ripetere le nozze ora nel 2022. Nel 2014, Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco hanno anche avuto il loro primo figlio: Mattia.

Manuela Arcuri figlio

Mattia di Gianfrancesco è quindi il figlio di Manuela Arcuri. Il piccolo è nato nel 2014 e quest’anno compie quindi 8 anni. Mattia ancora non era nato quando i suoi genitori si sono sposati e questa è stata una delle ragioni per cui i due hanno deciso di convolare a nozze in maniera tradizionale a quasi dieci anni di distanza dal loro matrimonio in America.

L’attrice è stata poi anche più volte interrogata sull’eventuale arrivo di un secondo figlio dopo Mattia, ma nonostante l’idea di allargare la famiglia sia allettante, nei programmi imminenti dei due novelli sposi non c’è un nuovo figlio.