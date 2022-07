Manuela Arcuri sposa: Francesco Coco oggi che fine ha fatto

Manuela Arcuri si sposa e l’ex Francesco Coco ci ritorna in mente per la Nazionale e per le sue relazioni extra-campo. Che fine ha fatti oggi.

C’erano una volta Manuela Arcuri e Francesco Coco: calciatore promettente arrivato anche in Nazionale, discusso in campo ma soprattutto fuori. Siciliano di Paternò ma cresciuto a Legnano, in Lombardia, è cresciuto nel vivaio del Milan, e nel corso della sua carriera sportiva ha giocato anche per Vicenza, Torino, Barcellona, Inter e Livorno.

Tuttavia, la sua fama è legata ancor di più alle sue assidue frequentazioni delle pagine del gossip nazionale, grazie alle sue diverse fidanzate vip: a partire dall’attrice di Latina, per arrivare a Samantha De Grenet, Francesca Lodo e Cecilia Capriotti.

Ma che fine ha fatto oggi il bel Francesco Coco? Scopritelo continuando a leggere l’articolo!

Francesco Coco: che fine ha fatto oggi

Tra infortuni e uno stile di vita sempre meno da atleta (nel gennaio 2007, quando non aveva ancora 31 anni, fallì un provino col Manchester City presentandosi fumando all’allenamento), nel 2007 Francesco Coco ha lasciato il calcio, cercando di lanciarsi subito nella carriera televisiva, annunciando la sua partecipazione a L’isola dei famosi, dove però era durato solo poche settimane.

Nel finale della carriera era inoltre anche stato coinvolto come vittima nello scandalo Vallettopoli, venendo ricattato dal discusso fotografo dei vip Fabrizio Corona. In quell’occasione, anche il dirigente del Milan Adriano Galliani intervenne al processo per testimoniare in merito a un ricatto in cui lo stesso Milan era intervenuto per far ritirare alcune foto compromettenti del calciatore.

Oggi Francesco Coco ha 45 anni e vive a Milano, anche se ha ancora diverse attività commerciali aperte a Legnano, dov’è cresciuto, nel settore dell’abbigliamento e della moda. Lo scorso aprile ha rivelato al Corriere del Mezzogiorno , in un’intervista, di aver aperto una scuola calcio a Napoli e di aver vissuto per otto anni in Qatar.

Al momento, a quanto dice, non avrebbe nessuna compagna, cosa che pare essere confermata dalle foto più recente sul suo profilo Instagram

Manuela Arcuri e Francesco Coco: la storia d’amore

Manuela Arcuri aveva 26 anni quando ha conosciuto Francesco Coco, all’epoca calciatore di punta dell’Inter e anche lui 26enne. L’aspirante attrice era al lapice della gavetta dopo un ruolo in Bagnomaria e di lì a poco sarebbe diventata regina delle fiction da Carabinieri alla Ares. La mora sex symbol e il terzino si sono conosciuti in discoteca a Milano, tramite amici in comune.

Il primo incontro è stato amore a prima vista, un colpo di fulmine passionale e intenso, fatto di paparazzate nei locali e in barca. La storia tra Manuela e Francesco è durata poco più di un anno ma ha scritto pagine indelebili di gossip. La Arcuri e Coco si sono lasciati, stando alle dichiarazioni di lei per forti differenze caratteriali.