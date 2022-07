First Kill trama del film con Bruce Willis: come finisce

First Kill è un film action thriller del 2017 con Bruce Willis e Hayden Christensen. Una coppia intrigante, ovvero John MacClane e Anakin Skywalker.

Steven C. Miller porta al cinema nel 2017 First Kill, film action thriller che conferma il suo stile di regia. Preceduto infatti da pellicole come Extraction e seguito da Escape Plan 2. Azione a tutto spiano e una generale corsa contro il tempo, fino alla risoluzione finale. È quanto accade in First Kill, che vanta una coppia di protagonisti d’eccezione: Bruce Willis e Hayden Christensen.

First Kill trama

Will, interpretato da Hayden Christensen, è un broker di Wall Street. Il lavoro lo impegna enormemente, non lasciandogli molto tempo da dedicare alla sua famiglia. Al fine di riallacciare i rapporti con suo figlio Danny, che ha il volto di Ty Shelton, decide di portarlo con sé, e il resto della famiglia, in una gita decisamente particolare.

Si tratta infatti di un’escursione di caccia. Il tutto nei boschi della sua infanzia, dov’è cresciuto con suo padre. Il viaggio prende però una pessima piega, quando Will e suo figlio si imbattono in un gruppo di rapinatori. Sono testimoni dell’omicidio di uno di loro, il che dà il via a un altro tipo di caccia, nella quale le prede sono loro due.

I malviventi sono reduci da una rapina finita male e rapiscono Danny, costringendo Will ad aiutarli a fuggire. Sulle loro tracce vi è infatti il capo della polizia, interpretato da Bruce Willis. Il padre dovrà fare di tutto per riuscire a recuperare il bottino, così da riavere il suo bambino sano e salvo.

First Kill come finisce

Adele prova la fuga ma viene uccisa da Howell. Levi non ha nulla da perdere e così attacca l’uomo e Richie, ma viene ferito. Will scappa con Danny fino alla torre di guardia di un cacciatore, dove poco dopo il ragazzino spinge giù da una scala Richie.

Howell tiene sotto tiro Laura, minacciandola di fare fuoco se Will non consegnerà i soldi. Danny è pronto a tutto pur di aiutare la propria famiglia. Prende così una pistola da uno svenuto Richie e prova a sparare. Ha Howell nel mirino ma suo padre lo ferma. Scopriamo che L’uomo dinanzi a lui è lo stesso che anni prima ha ucciso il padre del protagonista. Levi distrae Howell, mentre Laura si abbassa e offre una chiara visuale. Will fa fuoco e colpisce il criminale in testa.

Alla fine vediamo Levi morire per le ferite riportate. Richie viene interrogato dal resto del dipartimento di polizia e Mabel ritrovata senza vita sul letto dell’ospedale. Gli altri agenti non corrotti parlano ai media del bottino recuperato, mentre la famiglia Beeman torna alla propria vita quotidiana.