Giulio Fratini Roberta Morise Gregoraci: perché il triangolo gossip

Si è davvero formato un triangolo tra Giulio Fratini, Roberta Morise ed Elisabetta Gregoraci? Scintille e gelosia.

Stando alle ultime news sembrerebbe proprio vi sia una forte tensione tra Elisabetta Gregoraci e Roberta Morise. Il motivo ha un nome e cognome: Giulio Fratini. Questo triangolo gossip nascerebbe dal fatto che la conduttrice di Battiti Live starebbe frequentando proprio l’ex fidanzato di Roberta Morise. Ricordiamo come Dagospia lanciò l’allarme, pur non sottolineando i motivi della gelosia. Sembrerebbe proprio che il giovane sia conteso tra due splendide donne.

Giulio Fratini, Roberta Morise e Gregoraci: triangolo

Una foto pubblicata su Instagram non sarebbe affatto piaciuta a Elisabetta Gregoraci. Nello scatto vi erano Roberta Morise e Daniela Santanché, impegnate in una serata al Twiga. Per ora nulla da sottolineare, se non che il locale appartiene per metà a Flavio Briatore, ex storico della Gregoraci. I due sono in buoni rapporti ma non è questo l’elemento importante.

Very Inutil People ha beccato Elisabetta e Fratini allo stesso tavolo, proprio al Twiga. Il fatto che la sua ex abbia deciso di recarsi proprio lì ha generato delle tensioni, pare. La conduttrice e l’imprenditore si sarebbero mostrati molto affiatati, trascorrendo svariato tempo insieme. Che sia l’inizio di una relazione? Intanto hanno iniziato a seguirsi su Instagram vicendevolmente. Lui è ora addirittura uno dei follower di Nathan Falco (figlio della Gregoraci e di Briatore).

Roberta Morise e Giulio Fratini: perché si sono lasciati

Giulio Fratini è lo storico ex fidanzato di Roberta Morise. I due formavano una splendida coppia. I fan li apprezzavano e, come tutti, ritenevano fossero solidi e proiettati al futuro. Dopo un anno e mezzo di relazione, però, tutto è cambiato di colpo. Dopo l’esperienza in Honduras, infatti, la conduttrice Rai ha scoperto un tradimento da parte del suo compagno, che l’ha spinta a chiudere rapidamente la loro storia.