Il giocatore rounders 2 non si farà mai: lo sfogo Matt Damon

Il giocatore – Rounders 2 non si farà. La conferma giunge da Matt Damon, che spegne le speranze dei fan.

Il giocatore – Rounders è senza dubbio uno dei migliori film sul poker mai realizzati. Ciò che John Dahl porta in scena è una pellicola decisamente di nicchia, che mira a parlare direttamente al cuore di chi questo gioco lo ama, ne conosce la componente psicologica e sa bene quanto sia facile ritrovarsi risucchiati in una spirale a causa sua. C’è chi sostiene, a ragione probabilmente, che i 120 minuti di questo film, che vanta un ricco cast, abbiano contribuito notevolmente al boom del Texas Hold’em nella metà degli anni 2000. Fenomeno che ha travolto anche l’Italia.

Il giocatore – Rounders trama e cast

Il film racconta il mondo underground del poker, quello in cui le quote di partecipazione sono molto alte e in breve ci si può ritrovare con tutti i propri risparmi sul tavolo da gioco. È quello che accade a Mike McDermott, interpretato da Matt Damon, che studia legge ma ha una grande passione per questo gioco. Non si tratta di fortuna, come molti credono, bensì di psicologia. A volte però le carte ti tradiscono ed ecco che il suo futuro è finito nelle mani di Teddy, mafioso detto KGB interpretato da John Malkovich. Gli ha portato via tutto e lui ha dovuto ripartire da zero.

Riga dritto da allora. Lo promette alla sua fidanzata Jo, ovvero Gretchen Mol. La tentazione però è molto forte. Sogna il tavolo da gioco e il ritorno nella sua vita dell’amico d’infanzia Lester Murphy, interpretato da Edward Norton, fa precipitare le cose. Questi è un vero e proprio truffatore e la sua voglia di mettersi nei guai trascina Mike sempre più giù. Al tempo stesso però riaccende la voglia di giocare in lui, così come il desiderio di vendetta al tavolo di Teddy KGB.

Il giocatore – Rounders 2

Il giocatore – Rounder 2 non si farà, perché il primo è totalmente un film di nicchia, cult per gli appassionati del gioco, ma senza un vero mercato. Considerando come oggi non vi sia neanche un mercato DVD competitivo, le produzioni di Hollywood non si avvicinano neanche a un progetto del genere. E lo streaming? Ad oggi nessuno pare aver fatto una mossa in tal senso.

Le parole di Matt Damon chiariscono tutto e pongono probabilmente la parola fine al sogno di migliaia di fan: “Rispetto a 10 anni fa i film sono del tutto cambiato. Il mercato dei DVD non sposta più nulla. Tutto ciò che conta sono gli incassi al cinema. I produttori vogliono film grandi e spettacolari, ma soprattutto che siano comprensibili a tutto il pubblico, in ogni parte del mondo. Ciò significa meno dialoghi, storie più semplici, come quelle dei super eroi. Tutti sanno chi è il buono e chi il cattivo in quei film. Non puoi pensare che Rounders 2 possa andare incontro ai gusti di chiunque, competendo con i film dei supereroi. Per questo non vedremo mai più film come questo o Will Hunting. Per farli dovremmo inserire automobili sportive, esplosioni e personaggi con i super poteri”.