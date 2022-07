Manuela Arcuri abito da sposa marca prezzo FOTO

Manuela Arcuri si è sposata a 45 anni con Giovanni di Francesco il suo storico compagno. L’abito da sposa è da sogno

Manuela Arcuri con un abito da sposa principesco ha sposato il suo Giovanni di Francesco, padre di suo figlio Matteo. L’attrice 45enne in realtà era già convolata a nozze a Las Vegas con l’imprenditore nell’aprile 2013, ora ha voluto celebrare il sì con rito valido anche in Italia festeggiando nel lussuoso Castello di Bracciano, location dove si sono sposati Vip come Eros Ramazzotti e Tom Cruise. La prima foto del matrimonio di Manuela Arcuri con Giovanni di Francesco non è uffciale arriva dal profilo Instagram di un inviato della coppia e mostra l’abito da sposa dell’Arcuri che lascia senza fiato.



L’attrice non ha puntato sul classico bianco nè su un abito a sirena con scollo a cuore come dieci anni fa. La venere di Latina non ha puntato sull’esaltare le sue forme mediterranee. Manuela ha preferito optare per il suo matrimonio su un vestito romantico e sofisticato allo stesso tempo. Come si può ammirare dalla foto del wedding party con Giovanni di Francesco l’attrice 45enne ha indossato un abito da sposa écru e non il classico bianco. Il bustino con le maniche e lo scollo v le sottolineava il perfetto punto vita, ricordando i principeschi modelli a nido d’ape, per poi aprirsi gradatamente. La gonna infatti è svasata con una coda non troppo vistosa e molto easy chic. Il punto di forza del vestito dell’Arcuri è sicuramente il ricamo che ricopre l’intera creazione che ricorda il broccato: paillettes di rami che si intrecciano a rose cucite a ramo. Il tessuto dalla foto sembra essere tulle e merletto. Non conosciamo al momento lo stilista, la marca e il prezzo dell’abito da sposa di Manuela Arcuri.

Manuela Arcuri abito da sposa in location da sogno

Il matrimonio di Manuela Arcuri e Giovanni Di Francesco si è tenuto in una location molto conosciuta. La coppia si è infatti sposata al Castello Odescalchi, struttura sul lago di Bracciano. La location ha ospitato anche altri due celebri matrimoni entrati nella storia del gossip. Nel 1998 ospitò il matrimonio di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, mentre nel 2006 furono celebrate le nozze di Tom Cruise e Katie Holmes. Il Castello Odescalchi di Bracciano Castello è un museo aperto al pubblico tutti i giorni tutto l’anno ma c’è anche la possibilità di essere riservato in esclusiva per il proprio matrimonio. La gestione della struttura è affidata alla Fondazione Livio IV Odescalchi.