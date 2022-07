Pubblicità Heineken 2022 Sophie Craig chi è

Chi è la ragazza che mostra i piedi nella pubblicità Heineken? Il web si è innamorato di lei: tutto sulla modella e attrice Sophie Craig.

Heineken ha lanciato la propria campagna 2022. La nuova pubblicità della celebre birra si apre con un primo piano su un paio di piedi. L’immagine ha di certo esaltato i fan del genere, che infatti si sono fiondati online alla ricerca di informazioni sull’attrice in questione. Il suo nome è Sophie Craig ed ecco chi è.

Pubblicità Heineken 2022

È Sophie Craig la ragazza che mostra i piedi nella pubblicità Heineken. È già divenuta famosissima, almeno in certi ambiti del web. Inutile dire che chiunque abbia visto lo spot e abbia questo particolare feticismo, si sia fiondato a ricercarla.

Nella breve scenetta mostrata in TV e online possiamo vedere la telecamera andare indietro rapidamente dal primo piano dei piedi, che si rilassano in spiaggia, dinanzi al mare e ad alcune palme, fino a mostrare il quadro completo. L’immagine paradisiaca sullo sfondo non è altro che una proiezione in TV. La verità è che la ragazza, al fianco di un’amica, si sta godendo un po’ di relax a casa. A donarle il mood estivo è invece l’Heineken che stringe tra le mani. Un concentrato d’estate: “Gusto extra rinfrescante, per davvero”.

Pubblicità Heineken: Sophie Craig chi è

Nata il 19 gennaio 1991, Sophie Craig è un’attrice, modella e presentatrice britannica di 31 anni. Lavora nel mondo dello spettacolo da quando aveva 2 anni. Ha frequentato per tre anni la scuola di recitazione The Arden School of Theatre, per poi trasferirsi a Londra per inseguire il proprio sogno nel 2012. L’anno prima era riuscita a ottenere una parte in Fame, interpretando Carmen Diaz alla Manchester Opera House. È cresciuta in una piccola cittadina nel Lake District. Ha un cane di nome Delilah e ben 3 sorelle. Sulla sua pagina Instagram indica come sia la proprietaria della piattaforma She’s Not Funny, che propone sketch comici. Svariati i progetti cui ha preso parte. Il più recente è di certo The Adventures of Maid Marian, di cui è la protagonista. Nel 2020 è stata Lana in Bulletproof e nel 2015 Amy in Player, per citarne alcuni.