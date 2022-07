Black Panther Wakanda Forever nel trailer dell’attesissimo sequel del film Marvel c’è anche Namor: chi è l’attore che lo interpreta

Nella notte è andato in scena il San Diego Comic-Con, l’attesissimo evento in cui la scena se l’è presa interamente la Marvel, che ne ha approfittato per svelare i propri piani per i prossimi anni. Ci sono stati tantissimi annunci, tra nuovi film e serie tv che saranno protagonisti dei prossimi tre anni. Un occhio però anche al futuro prossimo, perché durante l’evento è stato svelato anche il nuovo trailer di Black Panther 2, con una bellissima sorpresa.

In Black Panther Wakanda Forever farà il suo esordio nell’universo della Marvel il personaggio di Namor. Nel nuovo trailer svelato al Comic-Con è presente infatti anche il famoso submariner, interpretato dall’attore Tenoch Huerta. Un primo sguardo dunque a un personaggio attesissimo, destinato a giocare un ruolo molto importante nel futuro della casa delle idee.

Black Panther Wakanda Forever chi è Namor

Prima di parlare dell’attore che interpreta Namor, diamo un’occhiata alle caratteristiche del personaggio. Namor, conosciuto anche come il nome di Submariner, è un personaggio storico dei fumetti Marvel, creato sul finire degli anni ’30 e quindi tra i membri della Golden Age, la prima grandiosa era della Marvel Comics. Il personaggio è stato creato da Bill Everett e la sua creazione ha un’ispirazione letteraria molto prestigiosa: trae spunto dalla Ballata del vecchio marinaio del poeta inglese Samuel Taylor Coleridge.

Namor è apparso in tantissime serie a fumetti della Marvel è dotato di una forza sovrumana e può volare e nuotare a velocità supersoniche. Nell’universo cinematografico della Marvel lo vedremo dunque esordire nel secondo titolo dedicato a Black Panther Wakanda Forever, col compito forse di raccoglierne parzialmente l’eredità dopo la morte di Chadwick Boseman e l’addio al personaggio della pantera nera.

Black Panther Wakanda Forever chi è Tenoch Huerta

Il Namor cinematografico avrà dunque il volto di Tenoch Huerta. In Black Panther: Wakanda Forever dunque farà il suo esordio l’attore messicano, alla sua prima avventura nel mondo dei cinecomics. Tenoch Huerta è originario di Città del Messico nel 1981 e dopo diversi ruoli in patria, si è messo in mostra grazie al ruolo del criminale Rafael Caro Quintero nella serie di Netflix Narcos: Messico, spin-off dell’originale serie tv incentrata sulla carriera di Pablo Escobar.

Nel 2021 Tenoch Huerta ha recitato in La notte del giudizio per sempre, ultimo capitolo della saga di The Purge e ora è pronto a prestare il suo volto al submariner Namor. L’appuntamento dunque va al 9 novembre 2022, quando uscirà al cinema Black Panther: Wakanda Forever.