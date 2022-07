Vittorio de Scalzi causa morte del New Trolls: Covid negativo un mese fa

La causa della morte di Vittorio de Scalzi dei New Trolls a 72 anni una malattia post Covid? Una carriera da star

Vittorio De Scalzi fondatore dei New Trolls è morto all’età di 72 anni a Roma, non a Genova città d’origine. La malattia ha stroncato la voce di “Quella carezza della sera” a dare l’ultimo saluto e a confermare la notizia della dipartita la famiglia del cantante su Facebook. Nell’annucio della morte del polistrumentista di Visioni si fa riferimento ad una canzone“ha raggiunto la sua Aldebaran”. Cos’è Albedaran? È una stella della costellazione del Toro che indicava l’Oriente e ha dato il nome al primo è fortunato album dei New Trolls uscito nel 1978.

I funerali laici per la morte di Vittorio De Scalzi, che del gruppo era chitarrista, fondatore e voce, si terranno lunedì 25 luglio alle ore 18:00 presso il Club Tenco in piazza Cesare Battisti che sará aperto per l’ultimo saluto di parenti, amici e fan fino alle 23. Il già autore di Mina e Ornella Vanoni lascia sua moglie Mara e i due figli Armanda e Alberto. La figlia Alice è morta nel 2005 a 30 anni a causa di una trombosi al cervello.

Vittorio de Scalzi causa morte: malattia post covid

La causa della morte di Vittorio de Scalzi è la fibrosi polmonare diagnosticata in forma grave solo 30 giorni dopo la guarigione dal Covid. Ricoverato in ospedale a Roma la malattia si è aggravata in questa settimana fino ad arrivare al coma farmacologico indotto.

Cos’è la fibrosi polmonare? La malattia che ha portato alla morte il fondatore 72enne dei New Trolls è respiratoria, in parole povere distrugge i polmoni formando delle cicatrici e può essere causata da virus. Proprio in questi giorni l’Università della California di San Diego, come riporta Quotidiano Sanità, ha scovato un nesso, “molto in comune” tra la patologia polmonare post coronavirus e la fibrosi polmonare. Se la causa della morte Vittorio de Scalzi è il Covid con le complicazioni ai polmoni post malattia possono solo confermalo i medici.