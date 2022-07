Amici Veronica Peparini fuori su Instagram zittisce critiche

Amici Veronica Peparini non sarà nella prossima edizione di Amici: su Instagram la maestra risponde alle critiche del web.

Ha fatto molto rumore la notizia dell’assenza di Veronica Peparini e Anna Pettinelli nella prossima edizione di Amici. Le due maestre non torneranno nella scuola di Maria De Filippi il prossimo anno, addio dunque a due volti storici del programma. La Pettinelli era tra le insegnanti di canto di Amici dal 2019, mentre la Peparini era nel cast dello show addirittura dal 2013. Le indiscrezioni sui possibili cambiamenti tra i prof di Amici si rincorrevano da tempo, poi il sito di Davide Maggio ha dato l’annuncio dell’addio delle due maestre, suscitando chiaramente la reazione vivida dei fan.

Amici Veronica Peparini risponde su Instagram

Entrambe erano ormai dei volti storici del programma, ma Veronica Peparini poteva contare sicuramente su una permanenza più lunga. La sua assenza è sicuramente un cambiamento enorme, da questi dieci anni la coreografa era tra le insegnanti di ballo di Amici e non vederla più sarà sicuramente difficile per i fan. Per la ballerina però sono anche arrivate delle critiche nel web, a cui l’ormai ex maestra di Amici ha risposto su Instagram.

Veronica Peparini ha postato una storia in cui ha elencato i punti salienti della sua incredibile carriera, che vanta diverse avventure in televisione e collaborazioni con alcuni dei più grandi artisti della scena musicale italiana. Un punto importante di questo elenco è anche, ovviamente, l’esperienza ad Amici, che è stata una bellissima avventura per Veronica Peparini, pronta a vivere una nuova avventura dopo l’addio a Canale 5.

Amici chi è Emanuel Lo

Anna Pettinelli e Veronica Peparini lasciano, ma chi saranno i loro sostituti? Tra gli insegnanti di canto rientra Arisa, che aveva già ricoperto questo ruolo nel 2018 e nel 2020. Da tempo si è diffusa la notizia della presenza della cantante di Controvento nello show di Canale 5, ma c’era il dubbio su chi avrebbe lasciato lo show, con l’ipotesi anche dello slittamento di Lorella Cuccarini dal canto al ballo. Alla fine a lasciarle il posto è Anna Pettinelli, che chiude la sua esperienza ad Amici.

Il posto di Veronica Peparini invece sarà Emanuel Lo, coreografo fidanzato della cantante Giorgia, con cui ha anche avuto un figlio di nome Samuel. Anche per lui si tratta di un ricordo nello show di Mediaset, nel 2016 era stato giudice di hip hop e nell’anno successivo aveva ricoperto il ruolo di giudice esterno nel programma. La sua carriera è stata interamente devota alla musica, Emanuel Lo ha cominciato a ballare sin da piccolo e dopo aver intrapreso la propria carriera da ballerino ha anche debuttato a livello discografico, pubblicando ben 2 dischi.

Cambiamenti in vista dunque per Amici, l’attesa per la nuova edizione è sicuramente alle stelle, anche alla luce di queste novità. Chiaramente manca ancora molto all’arrivo della nuova stagione del talent show, che come al solito partirà prima con la versione pomeridiana, per poi proseguire con l’attesissima fase serale.