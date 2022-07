Chicago PD 9 anticipazioni terza puntata dell’1 agosto

Chicago PD va in onda in prima TV in chiaro su Canale 5. Ecco le anticipazioni degli episodi 5 e 6 nella terza puntata dell’1 agosto.

Lunedì 25 luglio vanno in onda in prima serata su Canale 5 gli episodi 5 e 6 di Chicago PD 9, dal titolo Burnside e Tempo scaduto, che nella versione originale sono il primo identico e il secondo End of Watch. Sono stati trasmessi negli USA a ottobre 2021 e giunti in Italia, su Sky, a dicembre. Per la prima volta sono in chiaro su Canale 5, ed ecco la trama della terza puntata.

Chicago PD 9 anticipazioni terza puntata

Chiunque volesse vedere la seconda di Chicago PD 9, ovvero gli episodi 3 e 4, potrà farlo collegandosi in prima serata, dalle 21.20, su Canale 5 lunedì 25 luglio. In alternativa ogni episodio sarà caricato in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Chicago PD 9 anticipazioni quinto episodio

Dopo una notte folle con una sconosciuta, Atwater risponde a una chiamata d’emergenza per una sparatoria. La vittima designata era Wiggins Anthony, membro di una gang. Sono però morte altre tre persone nel tentativo di ucciderlo. Ha inizio una caccia al SUV rosso visto sulla scena. La situazione si complica non poco per Atwater, dal momento che le indagini conducono verso il Chi Teen Arts, locale gestito da Celeste Nichols. Si tratta proprio della donna con la quale lui ha trascorso la notte.

Chicago PD 9 anticipazioni sesto episodio

Ruzek finisce nei guai dopo un inseguimento nel quale non ha rispettato le nuove regole di condotta. Si ritrova così a dover avere a che fare con gli Affari Interni. Le cose peggiorano, se possibile, dal momento che durante le indagini Ruzek è costretto a sparare e uccidere l’unico sospettato che potesse garantire una pista nel caso di una banda armata che ha già commesso numerosi furti. Le cose non vanno affatto come previsto e qualcosa non torna. Voight e Burgess decidono così di indagare per conto loro, scoprendo un’atroce verità.