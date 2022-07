Danilo Gallinari Eleonora Boi sposati dopo contratto della vita FOTO

Danilo Gallinari Eleonora Boi il cestista e la giornalista si sono finalmente sposati: un’altra grande notizia dopo il contratto della vita.

È un periodo particolarmente felice per Danilo Gallinari, che dopo aver messo la propria firma su quello che possiamo definire il contratto della vita, si è unito in matrimonio con Eleonora Boi. Il famoso giocatore di basket italiano infatti circa due settimane fa aveva annunciato il suo passaggio ai Boston Celtics, finalisti nell’ultima edizione dell’NBA, sconfitti solo nell’atto conclusivo dai Golden State Warriors. Dopo due anni agli Atlanta Hawks, Gallinari era finito a San Antonio, ma da lì si è subito accasato a Boston, firmando un contratto di due anni per 13,3 milioni di dollari.

Una grande opportunità per Gallinari, che quindi dalla prossima stagione giocherà con una delle squadre più forti del panorama cestistico americano. Questo magic momento però è stato coronato dall’attesissimo matrimonio con la giornalista Eleonora Boi, coronando un fidanzamento che va avanti ormai da qualche anno.

Danilo Gallinari Eleonora Boi: il matrimonio

Il cestista e la giornalista si sono sposati in Sardegna, facendo dunque ritorno in Italia per l’occasione. I due infatti vivono in America, a causa più che altro degli impegni lavorativi di Gallinari, e per sposarsi sono rientrati in Italia, scegliendo la terra d’origine della giornalista: la Sardegna. Il matrimonio dunque è andato in scena nella splendida cornice del Golfo degli Angeli, nei pressi di Cagliari, alla presenza di moltissimi amici e parenti.

Il ricevimento si è tenuto a Villa d’Orri, con un sontuoso giardino completamente addobbato per l’occasione, in cui gli invitati e gli sposi hanno dato vita a un party sfrenato a ritmo di musica, prima del taglio di una torta gigantesca, “NBA Size” come ha scritto sui social il fratello dello sposo.

Danilo Gallinari Eleonora Boi: la storia d’amore

L’amore tra i due va avanti da diversi anni, ma ha vissuto anche dei momenti difficili. Dopo l’inizio della relazione, c’è stata una profonda crisi nel loro rapporto, superata solo nella primavera del 2019, quando il cestista e la giornalista si sono riavvicinati e hanno ripreso in mano le redini della loro relazione, coronandola un anno dopo con l’arrivo della loro prima figlia: Anastasia.

La piccola è nata nel dicembre 2020 e ora a un anno e mezzo di distanza da quel bellissimo evento arriva un’altra splendida notizia: il matrimonio tra i due. Nozze che coronano una grande storia d’amore e arricchiscono il momento magico di Gallinari, che dopo la firma del contratto della vita è pronto a iniziare anche la nuova avventura da marito di Eleonora Boi.