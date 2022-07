Emanuel Lo e Veronica Peparini sono stati insieme ad Amici e..VIDEO

Emanuel Lo prende il posto di Veronica Peparini ad Amici ma avevano già lavorato insieme nell’edizione 16. I dettagli in un video

Emanuel Lo a 43 anni è il nuovo prof di ballo di Amici 22. Il coach prende il posto di Veronica Peparini che lascia il talent condotto da Maria De Filippi insieme alla compagna di squadra al serale Anna Pettinelli che lascia il ruolo al ritorno al canto di Arisa. I fan dello longevo programma che dura da ben 22 anni sicuramente lo sapranno, i meno preparati lo scoprono ora: il compagno di Giorgia e la fidanzata di Andreas Muller non solo hanno lavorato insieme ma hanno collaborato gomito a gomito proprio ad Amici, nello specifico l’edizione 16. Una notizia che crea di sicuro ancora più hype intorno ad un caso quello dell’addio della Peparini che ha lasciato a molti l’amaro in bocca. In realtà Veronica fuori dai professori di Amici 22 non è di certo un caso.



La coreografa 51enne di fama internazionale lascia il talent dopo 9 anni e come detto da lei stessa già “guarda in avanti”. Entriamo però nel dettaglio della collaborazione al programma di Maria De Filippi dei due professori. Ad Amici 16 il cast dei coach della sezione ballo erano Natalia Titova per il latino, Alessandra Celentano per il classismo, Garrison Rochelle per il modern, Kledi Kadiu per neoclassico e appunto i coreografi Veronica Peparini ed Emanuel Lo per modern ed hip-hop coreografi nella categoria ballo. Una collaborazione tra i due a stretto contatto dato che i generi di danza di cui sono prof, grazie al loro curriculum di eccellenza, sono simili. D’altronde la Celentano dice sempre “la danza è una sola” figuriamoci quando è in stili affini.

Emanuel Lo e Veronica Peparini hanno lavorato insieme

Difatti il compagno di Giorgia e la fidanzata di Andreas Muller in un video datato 10 marzo 2017, visibile su Witty Tv, appaiono insieme. I due coreografi di fama internazionale spiegano ai ragazzi di aver collaborato spesso insieme, ad esempio con Kylie Minogue , ma il lavoro fatto insieme che ricordano con maggiore emozione sono gli MTV Music Awards nel 1998. I ballerini hanno aiutato gli allievi del 2017 , tra cui Andreas Muller, Federica Carta, Michele Merlo e Ricky, a dare il massimo, a credere in se stessi e a superare le difficoltà senza mai mettere da parte la propria passione. Dalla clip si percepisce l’unità d’intenti e il modo simile di vedere l’approccio alla danza.

Non sono dunque due perfetti sconosciuti che si avvicendano alla cattedra di ballo Emanuel e Veronica che si conoscono in ambito professionale ben prima dell’esperienza condivisa ad Amici 16. Anche il curriculum dei due coreografi è simile hanno collaborato entrambi per star di calibro internazionale e hanno una lunga carriera anche televisiva alle spalle. Già è intuibile che il compagno di Giorgia avrà giudizi diversi da quelli della Celentano, lo scontro con Amici 22 che torna a settembre è dunque dietro l’angolo!