Gomorra 2 ‘O Track come è morto: morte brutale

Chi è ‘O Track di Gomorra? Un giovane killer spietato, fedele a Genny Savastano inizialmente ma poi lo tradisce per creare una nuova banda.

In Gomorra sono tantissimi i personaggi secondari entrati nel cuore dei fan. Uno di questi è senza dubbio ‘O Track, interpretato da Carmine Monaco. È cresciuto tra i Savastano, mettendosi in mostra come uno spietato assassino. Non si fa fermare da nulla ma il suo carattere rivoltoso e impulsivo gli costa caro, quando decide di tradire e formare una nuova banda con i ragazzi del vico.

Gomorra: come muore ‘O Track

Scianel scopre il tradimento di Marinella con il suo autista e decide di sistemare la situazione, procurando a suo figlio Lelluccio, appena uscito di carcere, la piazza del defunto Gabriele ‘O Principe. Ai ragazzi del vico questa cosa non sta bene, data l’alleanza e un Ciro sempre più padrone della zona. Si ribellano e decidono di testa loro di tendere un agguato mortale a Lelluccio con la la complicità di sua moglie Marinella. I piani non vanno però come previsto, i sicari sbagliano obiettivo e uccidono un innocente. Un vero caso di cronaca che ha ispirato l’agguato mancato al delfino di Chanel, Dario Scherillo 26enne incensurato vittima della faida di Scampia. Lo scontro con i ragazzi del Vico è ormai inevitabile e Ciro di Marzio li lascia al loro tragico destino. Tutto ciò porta alla morte dramamtica di ‘O Track.

Scianel con i suoi decide di chiudere una volta per tutte la battaglia per la piazza, vendicando al tempo stesso suo fratello Zecchinetta morto a sua volta per mano del ragazzo che farà la sua stessa fine. Credeva d’essere il prossimo grande boss. Di poter fare tutto ciò che voleva a Secondigliano ma di colpo si è ritrovato circondato. Posto di blocco poco più avanti delle vele di Scampia, per sfuggire ai carabinieri gli ex scugnizzi di Gennaro Sevastano incappano negli uomini della iena appassionata di profumi. Pistole puntate contro ed eccolo bloccato su una sedia. Pestato e annegato in una vasca d’acqua sporca del suo sangue proprio nello stesso modo in cui ha ucciso il fratello di Annalisa Magliocca.

La spietata Scianel ottiene così la propria vendetta, tanto per la morte del fratello Zecchinetta che per l’agguato a suo figlio Lelluccio. Questa è la fine di un’alleanza già instabile. La morte di ‘O Track pone la parola fine una volta per tutte.

Chi è Carmine Monaco

‘O Track è interpretato dall’attore napoletano Carmine Monaco, nato nel 1990. Si è avvicinato al mondo della recitazione grazie all’associazione di promozione sociale, “Socialmente Pericolosi”. La sua prima esperienza è nel documentario Largo Baracche nel 2012. Si mette però in mostra con Squadra Mobile e Gomorra, serie che hanno lanciato la sua carriera. In seguito ha poi recitato in un episodio de I bastardi di Pizzofalcone, così come nei film Noi e la Giulia, Falchi e Gomorroide.

Chi è o track nella realtà: a chi è ispirato

Impossibile fare un solo nome sul boss di camorra a cui è ispirato il personaggio di Gomorra O’ Track. Il ruolo di Carmine Monaco incarna per lo più, come i ragazzi del Vico, l’esponente di un movimento nato in seno agli stessi scissionisti di Secondigliano e che anticipa la Paranza dei Bambini. Si tratta dei girati dei Vanella Grassi, protagonisti della terza faida di Scampia. Tra i nomi di spicco nella realtà Salvatore Petriccione e i nipoti Fabio Magnetti, Rosario Guarino e Antonio Mennetta. Nel 2004 nascono come braccio armato fedelissimo di Marco di Lauro per poi passare agli Scissionisti cinque anni poco. Provarono a riavvicinarsi al clan egemone pre faida e per questo presero il nome di Girati. Oggi Mennetta è in carcere per 9 omicidi, di Guarino non si hanno aggiornamenti.