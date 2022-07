Intrappolata in casa trama e come finisce

Intrappolata in casa racconta la drammatica storia di una coppia che decide di rinunciare al caos della città. La provincia saprà però essere letale.

Intrappolata in casa è un thriller drama psicologico, appartenente alle produzioni Lifetime. Come spesso accade con queste pellicole, i titoli originali sono due. Abbiamo così Designs for Revenge e Secrets in the Basement.

Intrappolata in casa trama

La protagonista di Intrappolata in casa è una giovane coppia di sposi. Si tratta di Delilah e Shawn. Il loro matrimonio si è celebrato da poco e hanno deciso di lasciarsi alle spalle la grande e caotica città, optando per la quiete della provincia. Sperano di poter iniziare la loro favola d’amore in una piccola comunità affiatata.

Dopo aver preso in considerazione svariati allargamenti, decidono infine per una villetta lontano dal centro. Incontrano Jay, affascinante architetto che ha progettato la loro nuova casa. Delilah lo ascolta e si immagina felice tra quelle mura. Non sa che il suo incubo sta iniziando.

Col passare dei giorni, infatti, i due si rendono conto di non essere i soli ad abitare nella villa. Una figura mascherata nascosta nel seminterrato. Un presenza che inizia ad apparire di giorno e notte, terrorizzandoli.

Intrappolata in casa come finisce

Delilah ha un passato complesso, legato alla sua sanità mentale. Prende delle pillole per tenere a bada i suoi attacchi ma questa figura oscura gioca con la sua psiche.

Alcune pillole vengono sostituite e la paranoia dilaga. Delilah inizia a vedere cose che non ci sono e i suoi incubi ricorrenti prendono spazio durante il giorno. Suo marito è comprensivo ma in fondo non crede al pericolo che lei dice stiamo correndo.

Dietro tutto c’è Jay, che medita vendetta per sua moglie Betty, in coma. La donna nell’incendio, cui Delilah continua a pensare è proprio la moglie del folle architetto.

Trovata la porta del seminterrato, dove Jay si nascondeva, avendo celato l’ingresso, Delilah viene spinta giù per le scale. L’uomo intende inscenare un suicidio. Quasi la soffoca ma poi la tira via e si scontra con Shawn, che ha la peggio, visto che i suoi proiettili sono stati scambiati con altri a salve. Delilah riesce a colpire duramente al viso l’intruso, che cade in piscina e annega. I due sono salvi ma di colpo Barbara esce dal coma e scopre che suo marito è morto. Anche lei ha una profonda sete di vendetta.