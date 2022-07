Nicole Shanahan chi è moglie di Sergey Brin co fondatore di Google

Nicole Shanahan chi è la moglie di Sergey Brin citata dal Wall Street Journal una presunta relazione con Elon Musk prontamente smentita

È Nicole Shanahan la donna finita al centro del caso tra due giganti dell’economia mondiale come Elon Musk e Sergey Brin. Secca la smentita del patron di Tesla su Twitter riguardo la notizia lanciata dal Wall Street Journal di una presunta relazione tra lui e la donna, ribadendo di essere amico di Sergey Brin, marito della Shanahan e co-fondatore di Google. Amici di lunga data al centro del gossip e sale la curiosità internazionale su chi è Nicole Shanahan.

Nicole Shanahan chi è

Nicole Shanahan, 37 anni, è l’ex moglie di Sergey Brin, co-fondatore di Google e quindi tra gli imprenditori più importanti del pianeta. Anche Nicole però ha una carriera molto importante alle spalle, è un famoso avvocato e ha fondato la Bia-Echo Foundation, una fondazione che investe nel campo dell’innovazione e sostiene l’uguaglianza riproduttiva, la riforma della giustizia penale e la sostenibilità del pianeta. Il successo per Nicole è arrivato dopo un lungo e prestigioso percorso di studi allo Stanford Center of Legal Informatics.

La Shanahan è nota per aver fondato ClearAccessIP, una società tecnologica che utilizza l’intelligenza artificiale per gestire brevetti. Ha venduto l’azienda nel 2020. La longevità riproduttiva e la fertilità nelle donne intorno ai 30 anni le stanno particolarmente a cuore. Sono un problema personale per l’ex moglie di Sergey Brin, che ha palesato le sue difficoltà a rimanere incinta al lancio del Center for Female Reproductive Longevity and Equality presso il Buck Institute for Research on Aging.

“Come molte donne che non sono ancora pronte a mettere su famiglia poco più che trentenni, ho deciso, o almeno così pensavo all’epoca, di prendere in mano la situazione e congelare gli embrioni. Tuttavia, dopo tre tentativi falliti di creazione di embrioni e tre dozzine di visite a cliniche di fecondazione in vitro nella Bay Area, ho appreso che non ero così impossibile come pensavo”.

Nicole Shanahan e Sergey Brin erano sposati da quattro anni, poi tra i due è subentrata una crisi profonda che ha portato al divorzio nello scorso autunno. Elon Musk ha smentito che la causa di questa crisi sia stata una sua relazione con la Shanahan.

Il rapporto tra Elon Musk e Sergey Brin

Stretto è il legame tra i due imprenditori. La loro amicizia è molto vecchia e ha avuto momenti molto significativi, in cui i due si sono anche aiutati a vicenda. Ultimamente, però, secondo il Wall Street Journal tra i due imprenditori e i rispettivi team sarebbe subentrata un’insolita tensione, dovuta proprio a Nicole Shanahan.

Elon Musk è però intervenuto in prima persona su Twitter per smentire queste voci, difendendo la sua amicizia con Brin e negando qualsiasi coinvolgimento sentimentale con Nicole Shanahan. Stando a quanto affermato dal creatore di Tesla, dunque, la vicenda non avrebbe fondamenta e la sua amicizia con Brin è salda.