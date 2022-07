Sonia Bruganelli a Formentera chi è Marco Salvati autore tv in vacanza con lei

Sonia Bruganelli è a Formentera con Paolo Bonolis ma chi è Marco Salvati? La foto pubblicata sui social ha incuriosito i fan.

Una vacanza non di coppia quella di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. I due, famosissimi e costantemente seguiti dai paparazzi, si sono dedicati un po’ di meritato relax nella splendida Formentera, come dimostrano alcune foto dei giornali e scatti privati sui social. Si ritrovano alle Baleari in compagnia di amici che, come Marco Salvati, fanno capolino anche sull’Instagram di lei, al punto da spingere i fan e i curiosi a chiedersi chi sia.

Sonia Bruganelli: chi è Marco Salvati

Nato il 9 dicembre 1963, Marco Salvati è un celebre autore televisivo e musicista. Il suo percorso televisivo ha avuto inizio durante gli anni dell’università, quando scriveva sigle per programmi TV. La prima è Discoring, che risale al 1984, cui seguono Odiens, con La notte vola, e molte altre. Ha anche collaborato con Pino Daniele e Andrea Bocelli nella sua carriera.

Diventa autore televisivo a metà degli anni ’90, dividendosi tra Rai e Mediaset, stringendo poi un sodalizio con Paolo Bonolis. Collaborano da tempo, con il conduttore che lo ha simpaticamente soprannominato Mister Twitter. Nello studio di Avanti un altro! Ricopre anche un altro ruolo, quello di giudice di gara.

Dal 2004 è autore del marito di Sonia Bruganelli. In questo lasso di tempo ha firmato il Festival di Sanremo 2005 e 2009, Chi ha incastrato Peter Pan?, Ciao Darwin, Il senso della vita, Le Iene presentano: Scherzi a parte e Avanti un altro!.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis: crisi?

Ogni tanto i giornali di gossip si divertono a sottolineare la possibile crisi del matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. I due danno invece un calcio alle dicerie e si mostrano più uniti che mai. Sono a Formentera a godersi le vacanze, in compagnia di alcuni intimi amici. Il noto conduttore non appare negli scatti social della moglie, ma è stato pizzicato da alcuni paparazzi. Il clima è sereno e smentisce ancora una volta l’aria di crisi che qualcuno vorrebbe, dopo il video pubblicato dai due.

Un po’ di meritato relax, intanto, prima del ritorno al lavoro, che per Sonia Bruganelli si traduce anche nell’impegno in studio del Grande Fratello Vip come opinionista: “Per me la priorità resta la produzione. È quello il mio lavoro. Devo dire, però, che è stato bello sentir dire da Alfonso Signorini che voleva lo aiutassi in questa seconda mia esperienza, che si era trovato molto bene con me”.