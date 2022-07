Stefano Laudoni chi è e perché è famoso

Stefano Laudoni chi è il nuovo marito della conduttrice e influencer Giorgia Crivello e perché è diventato molto famoso.

Sono finalmente arrivate le nozze tra Stefano Laudoni e Giorgia Crivello. Lui è un famoso cestista, lei una conduttrice e influencer, nota col nome Lacrivello. Il matrimonio è arrivato in un suggestivo ranch che si trova in Friuli Venezia Giulia, con una cerimonia in stile americano immersa nel verde. I due novelli sposi hanno atteso a lungo per coronare il proprio amore, la proposta di matrimonio è arrivata ben tre anni fa, dopo un anno di fidanzamento. Poi, come ben sappiamo, c’è stata la pandemia di mezzo e come tante altre coppie, Stefano Laudoni e Lacrivello hanno dovuto attendere per sposarsi. Ora finalmente il momento più importante della vita, come ha specificato il cestista su Instagram, è arrivato e i due sono finalmente diventati marito e moglie.

Stefano Laudoni chi è

Stefano Laudoni è un giocatore di basket italiano, famoso anche per i suoi flirt. Stefano nasce a Roma il 24 marzo 1989 e cresce nei pressi della Capitale, a Palestrina. Sin da piccolo mette in luce importanti doti atletiche e sin dall’età adolescenziale comincia a giocare a basket, sport in cui si distingue e che diventa presto il suo futuro. Inizia a giocare a Palestrina, poi si sposta a Pesaro e quindi a Milano per continuare a giocare e qui incontra Valentina Vignali, intraprendendo una relazione che lo porta sotto la luce del gossip.

I due si sono incontrati nel 2007 durante un allenamento, anche la Vignali è una giocatrice di basket, ma la storia tra i due nasce anni dopo, nel 2013, quando riprendono i contatti lontano dal parquet, incontrandosi nuovamente in una festa. Laudoni e la Vignali stanno insieme quattro anni, il cestista si fa realizzare anche due tatuaggi dedicati a lei: la scritta Finché morte non ci separi e Myko sulla mano, che significa mia cognata, in riferimento proprio alla sorella di Valentina.

La storia d’amore tra i due termina, però, nel 2017, ma le cause della rottura non sono chiare. La cestista dice di non potersi più fidare di lui, il nuovo marito di Lacrivello invece rivela che il sentimento si è attenuato. Dopo la rottura Laudoni è spesso al centro del gossip per presunti flirt con Francesca brambilla, di cui si parlava anche mentre il cestista stava con Valentina Vignali, e con la corteggiatrice Jennifer Casula. Poi nel 2018, dopo un brevissimo ritorno di fiamma con l’ex fidanzata, Stefano conosce Giorgia Crivello e i due, dopo quattro anni di fidanzamento, si sono sposati.