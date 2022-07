Alfonso Signorini padrino di Gabry Ciavarro e stoccata VIDEO

Domenica 25 luglio si è celebrato il battesimo del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Padrino del piccolo Gabriele è Alfonso Signorini.

Dal Grande Fratello Vip alla vita reale. Il rapporto tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro con Alfonso Signorini è particolarmente stretto. È andato ben oltre le telecamere del celebre reality di Mediaset, considerando come il famoso conduttore sia stato scelto come padrino del piccolo Gabriele.

Gabry Ciavarro: Alfonso Signorini padrino

Il figlio della coppia è stato battezzato ad Agrigento domenica 25 luglio. Sui social di Clizia è possibile vedere un post, che inseriamo di seguito, in cui si vede Alfonso Signorini tenere tra le braccia il bambino mentre il prete lo battezza. Il cerchio della vita, ecco le parole della mamma.

Dopo la cerimonia, spazio ai festeggiamenti in una splendida location sul mare. Alfonso Signorini ha qui tenuto un discorso, la cui parte polemica riportiamo separatamente, essendo quella che ha fatto più discutere: “Clizia mi ha detto di voler fare l’esperienza del Grande Fratello per ricominciare. ‘Non ho voglia di innamorarmi, non ho voglia di conoscere nuove persone. Lasciami vivere in allegria perché credo di meritarmelo’, mi ha detto. Mi sono innamorato di questo viso meraviglioso e le ho detto di sì. Poi è arrivato Paolo che, sornione come un gatto, mi ha detto che non gli interessava nulla dell’amore. Voleva il GF per diventare più famoso e prendersi una pausa da Forum. Nessuno dei due voleva ma l’amore, quando c’è, non si può combattere”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clizia Incorvaia (@cliziaincorvaia)

Alfonso Signorini difende il GF Vip

Alfonso Signorini ha difeso il Grande Fratello Vip alla festa per il battesimo del figlio di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. Microfono alla mano, ha tenuto il suo discorso, in quanto padrino, prendendo a esempio la storia d’amore dei due per lanciare una stoccata alla critica, divisa tra pubblico e giornalisti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@chimagazineit)



Ecco le sue parole: “Sono felice che questo bambino sia qui e loro abbiamo una storia meravigliosa. Questa è la dimostrazione che non solo il Grande Fratello è vero, al contrario di tutto ciò che dicono, ovvero che è tutto scritto e parte di una sceneggiatura. È la dimostrazione che si tratta di vita vera”.