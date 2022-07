Chiara Ferragni Fedez come Rkomi Elodie: la cover è virale VIDEO

Chiara Ferragni Fedez la cover dei Ferragnez de La coda del diavolo di Rkomi ed Elodie è virale e molto divertente.

Divertono e si divertono Chiara Ferragni e Fedez, che su Instagram si rendono protagonisti di una cover della canzone La coda del diavolo di Rkomi ed Elodie diventata a dir poco virale in pochissimo tempo. I due si trovavano a una festa con amici e parenti e intrattenendosi col karaoke, hanno deciso di duettare insieme ad altri invitati nella celebre hit di Rkomi, realizzata in featuring con Elodie e contenuta nel repack dell’album Taxi Driver. Il risultato è assolutamente da non perdere, tra le difficoltà di Chiara Ferragni nel canto e il ritornello “riarrangiato” da Fedez.

Chiara Ferragni Fedez: la cover è virale

Nelle storie su Instagram del cantante de La dolce vita si può vedere la cover realizzata dai Ferragnez. Si parte con la strofa, con Fedez concentratissimo per cantare al meglio il brano e Chiara Ferragni che lo accompagna, non con la stessa precisione. Poi, quando arriva il ritornello, il cantante di Sapore sale in cattedra, annuncia che quello è il suo pezzo forte e strilla a più non posso il ritornello, facendo esplodere dalle risate tutti i partecipanti a quel karaoke.

Il risultato è assolutamente divertente e il video della cover di La coda del diavolo firmata dai Ferragnez è diventata virale. Non è la prima volta che la coppia si cimenta nella realizzazione di una canzone con risultati tutti da ridere. Nella serie di Prime Video The Ferragnez, c’è una scena in cui Fedez e Chiara si recano in studio per incidere la sigla della serie e anche lì le risate non mancano, soprattutto a causa della scarsa abitudine della Ferragni nello stare davanti a un microfono a cantare.

Fedez e la sua dolce vita

Mentre si diverte su Instagram nel realizzare improbabili cover, Fedez sta vivendo un momento magico, segnato sicuramente dal grande successo de La dolce vita, brano realizzato insieme a Tananai e Mara Sattei, che si trova ancora in testa alle classifiche musicali ed è sicuramente tra i più ascoltati dell’estate.

La dolce vita fa pensare, inoltre, senza dubbio a Roma e qui di recente i Ferragnez hanno passato le loro vacanze, insieme ai figli Leone e Vittoria, tra passeggiate nel centro della Capitale e la visita al museo Explora, un luogo dedicato proprio ai più piccoli. Tra impegni lavorativi e personali, Fedez si gode la sua personalissima dolce vita.