Innamorarsi a Bora Bora trama e come finisce

Innamorarsi a Bora Bora è un film romantico del 2018 che mostra come la vita sappia sorprenderci. L’amore giunge quando meno ce lo aspettiamo.

Prodotto tra Francia e Belgio, Innamorarsi a Bora Bora è un film romantico del 2018 di 90 minuti circa. Diretto da David Morlet, ha come protagonisti i personaggi Valentine e Marc, interpretati da Laetitia Milot e Philippe Bas. Le riprese sono state effettuate in un vero paradiso terrestre, la Polinesia Francese, nello specifico ad Arue e nelle zone limitrofe di Tahiti. Il titolo originale è Coup de Foudre a Bora Bora.

Innamorarsi a Bora Bora trama

Valentine è una giovane donna che vive a New York. Il suo migliore amico si chiama Jerome. I due lavorano insieme e lei si ritrova, col tempo, a pensare d’aver finalmente trovato l’uomo dei suoi sogni. Era proprio lì, dinanzi a lei, per tutto questo tempo. Decide così di confessargli i suoi sentimenti mentre si trovano a Bora Bora per un viaggio di lavoro.

Il destino ha però in serbo qualcosa di molto spiacevole. Valentine voleva conquistare Jerome, pur sapendo che questi è fidanzato con Celeste. La giovane ha deciso di unirsi a lui per fargli una sorpresa. Si presenta così a Bora Bora, distruggendo ogni sogno romantico della rivale in amore.

Valentine metterà in atto una lunga serie di strategie per conquistare l’uomo che crede d’amare. Il tutto sotto lo sguardo divertito di Marc, la loro guida a Bora Bora, che ha capito cosa sta accadendo e non fa che prendere in giro la bella Valentine. Che ci sia altro sotto?

Innamorarsi a Bora Bora come finisce

L’amore arriva e ci travolge, senza chiedere il permesso, distruggendo tutti i nostri piani. Valentine riesce ad avere la propria chance con Jerome. I due arrivano a un centimetro dal grande passo ma c’è qualcosa che manca. Sono soltanto amici ed è tempo di ammetterlo. Il momento dell’addio, almeno dal punto di vista amoroso, è colmo di serenità e sorrisi. Resteranno l’uno nella vita dell’altra.

Dopo averlo messo da parte, ignorando quella voce celata nel suo cuore, Valentina corre da Marc. Non riesce però a trovarlo nella sua casetta. Lui è pronto a lasciarsi tutto alle spalle, così da dimenticarla e rammendare il suo cuore. Ecco però che la vede nel suo posto speciale. La trova alle cascate ad attenderlo. In breve i due capiscono d’essere pronti a vivere la storia d’amore della loro vita e un tenero bacio conclude il film.