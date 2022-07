Per amore di Megan trama e come finisce

Per amore di Megan è un film thriller drammatico del 2018. Un’anziana donna, sconvolta per la morte della figlia, decide di rapire la nipote.

La mente umana può essere sconvolta in modi che non riusciamo a concepire, quando un lutto ci travolge. È quanto accaduto alla nonna di Per amore di Megan, che ha il cuore spezzato per la morte di sua figlia. Totalmente sconvolta, arriva addirittura a orchestrare il rapimento di sua nipote, così da poter tornare a essere una madre in qualche modo.

Per amore di Megan trama

La protagonista del film Per amore di Megan è Melissa. Si tratta di una giovane donna felicemente sposata. Lei e suo marito Tom hanno avuto una splendida bambina. Il suo nome è Annie e ha 8 anni. La loro è una vita tranquilla, quasi da film, placida e gioiosa. Tutto però viene messo in pericolo dalla madre di lui.

Si chiama Yvonne ed è chiaramente una donna disturbata. Tom non ha rapporti con lei da molti anni. Ha dovuto prendere la dolorosa decisione di allontanarsi una volta per tutte a causa di una tragedia che ha colpito la loro famiglia. Da allora sua mamma non è più la stessa.

Anni prima era tragicamente morta Megan, sorella dell’uomo. Una prematura scomparsa che ha lasciato una cicatrice profonda e mai rimarginata. Un giorno Yvonne si presenza a casa del figlio senza alcun preavviso. Chiede a lui e a sua nuora Melissa di poter restare per qualche tempo. I due accettano, per quanto straniti, ignari del fatto di star assecondando il suo piano malefico. Inizialmente la nonna si mostra come molto aperta, serena e disponibile. Aiuta in casa e si diverte a passare del tempo con Annie. Una situazione serena solo in apparenza. Dopo alcuni giorni, infatti, Melissa si rende conto di alcuni atteggiamenti molto preoccupanti.

Per amore di Mega come finisce

La situazione degenera e Tom chiede a Yvonne di lasciare la casa. La donna ha un attacco isterico, mostrando tratti del suo vero essere. Inizia ad accusarlo di non aver salvato sua sorella. L’uomo però le dice d’essere la vera e sola responsabile di quanto accaduto. La madre non riesce a gestire queste parole e spinge il figlio giù per le scale, fischiettando serena mentre prepara i bagagli.

Melissa capisce che sua suocera è un pericolo per la sua famiglia. Corre a casa e trova Tom privo di sensi. Lo conduce in ospedale e di fatto gli salva la vita. Va dunque a prendere Annie a scuola ma scopre che è con Yvonne. L’ha portata a casa sua per trasformarla in qualche modo nella sua defunta figlia. Melissa si intrufola mentre mangiano e ha inizio lo scontro tra le due donne. Yvonne prende un coltello ma la nuora e sua figlia riescono a rinchiudersi in una stanza, mettendosi al sicuro.

Yvonne entra dalla finestra ed è intenzionata a ucciderla. È però lei a finire pugnalata allo stomaco. Un incubo finalmente concluso, nel sangue.