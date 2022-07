Anna Pettinelli e Stefano Macchi “dopo Temptation l’inferno perché…”

Anna Pettinelli svela in un’intervista a Lorella Cuccarini cosa è successo davvero dopo Temptation Island con Stefano Macchi.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati qualche mese fa. Ad annunciare la rottura la stessa ex prof di Amici a S’è fatta notte di Maurizio Costanzo, che ha spiegato il perché della separazione dall’attore romano. La coppia, molto nota per la partecipazione a Temptation Island nel 2019 e il video virale patata, è scoppiata perché il lumicino dell’amore si è spento a poco a poco, inesorabilmente. Eppure la speaker di Rds e il doppiatore erano molto affiati a tal punto da spingere i fan a pensare che la causa dell’inaspettato addio fosse un’altra, che ci fosse un motivo scatenante della crisi che ha portato alla frattura. Ascoltando quello che ha detto Anna Pettinelli su Stefano Macchi a Lorella Cuccarini, nel suo programma su YouTube un Caffè con Lorella, un indizio che sposa la tesi di un motivo scatenante alla base del perché si sono lasciati c’è, e c’entra Temptation Island.

Facciamo un passo indietro. La prof di Amici decide nel 2019 di accettare la proposta di partecipare al reality per coppie all’Is Morus Relais per dimostrare la solidità del suo amore con il doppiatore, con cui era insieme da quasi 10 anni. Trascorrono in serenità un paio di puntate e di falò fino a quando la speaker di RDS inizia a vedere delle immagini che ritiene troppo compromettenti, per la complicità che trasmettono, del suo compagno con la single Cecilia Zarrigo. Ne conseguono pianti e una crisi profonda che porta la Pettinelli a chiedere il falò di confronto anticipato. Ricorderete tutti questa puntata perché per anni è stato virale un video sui social dove Stefano Macchi corre incontro ad Anna Pettinelli sulle note di “Se bruciasse la città” non immaginando che lei fosse infuriata. Sì, ci riferiamo proprio al video in cui lei contesta a lui di aver chiamato la single “patata”, nomignolo con cui chiamava lei nell’intimità. Da Temptation Island del 2019 i due escono insieme ma cosa è successo dopo? Anna Pettinelli ha svelato a Lorella Cuccarini che nel corso della prima messa in onda delle puntate lei era così nera e arrabbiata per ciò che vedeva che, nonostante Stefano Macchi continuasse a ribadire che con Cecilia Zarrigo non c’era nulla, lei gli ha reso la vita un vero inferno.

Anna Pettinelli parla di Rudy Zerbi

Se Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati anche per colpa di Tempation Island, finché non lo confermano, resta solo un’ipotesi da prendere con le pinze. La certezza dell’antipatia della speaker per Zerbi invece c’è. Sempre a Lorella Cuccarini l’ex prof di Amici ha ribadito che il collega con cui spesso si è scontrata gli è davvero antipatico. Non è dunque finzione televisiva, è tutto vero. La Pettinelli ha ribadito che ha sempre rispettato l’ex discografico nel suo ruolo di docente del programma di Maria De Filippi ma che sono distanti anni luce per mentalità e modi di fare. D’altronde non è un mistero, come ammesso dalla stessa Anna, che lei non ha un carattere diciamo mansueto, non è democratica nè ipocrita e per questo ha perso anche diversi lavori.