Chicago Fire 10 anticipazioni seconda puntata del 3 agosto

Chicago Fire 10 è in prima TV in chiaro su Canale 5 con tre episodi ogni mercoledì. Ecco le anticipazioni della terza puntata del 3 agosto.

Appuntamento fissato per gli episodi sette, otto e nove di Chicago Fire 10, dal titolo Chi dovrò temere?, Cos’è successo al Whiskey Point? e Winterfest. Un trittico in onda mercoledì 3 agosto a partire dalle ore 21.24, in prima serata su Canale 5. Chi volesse recuperarle con calma potrà poi farlo sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Chicago Fire 10 anticipazioni episodio 7

Il settimo episodio di Chicago Fire 10 ha come titolo Chi dovrò temere?, in originale è Whom Shall I Fear?. È andato in onda per la prima volta a novembre 2021 negli USA e dicembre 2021 in Italia. Viene proposto per la prima volta in chiaro. Severide lavora fianco a fianco con Seager per cercare un pericoloso piromane. La squadra era già stata coinvolta in questo caso, dal momento che i roghi accumulati lo rendevano un pericolo seriale. I due interrogano la Sorella presso l’arcidiocesi, così da avere qualche risposta. Provano a indagare su casi passati, cui non era stata data la giusta importanza. Qualche indizio salta fuori alle spalle di una chiesa nei paraggi. Pare che nella comunità vi sia del rancore nell’aver ammesso nuovi soggetti poco “canonici”. Vecchie lettere portano a scoprire una connessione, fino a individuare materiale esplosivo tale da realizzare una bomba.

Chicago Fire 10 anticipazioni episodio 8

L’ottavo episodio di Chicago Fire 10 ha come titolo Cos’è successo al Whiskey Point?, in originale è What Happened at Whiskey Point?. È andato in onda per la prima volta a novembre 2021 negli USA e gennaio 2022 in Italia. Viene proposto per la prima volta in chiaro.

Giunge una chiamata d’emergenza per un’impalcatura crollata. Una donna è intrappolata tra i ferri piovutile addosso. Un vero e proprio dramma, considerando come lei sia incinta. Una corsa contro il tempo per metterla in salvo. Le acque intanto si agitano al 51, dove Hermann e Mouch spiegano le proprie preoccupazioni al capo Boden in merito a Pelham. Questi ha subito una delle sospensioni più lunghe nella storia del CFD. Racconta d’essere onorato di far parte di questa squadra e di voler restare qui a lungo. È pronto a tutto per dimostrare di meritarlo ma non parlerà mai di quanto accaduto a Whiskey Point, ovvero il motivo per cui è stato sospeso.

Chicago Fire 10 anticipazioni episodio 9

Il settimo episodio di Chicago Fire 10 ha come titolo Winterfest, identico anche nella versione originale. È andato in onda per la prima volta a dicembre 2021 negli USA e gennaio 2022 in Italia. Viene proposto per la prima volta in chiaro.

La squadra risponde a una chiamata d’emergenza in Park Plaza, Downton Chicago. Il gigantesco albero di Natale è crollato sulla folla, intrappolando alcune persone. Dopo aver tagliato dei rami e liberato alcuni malcapitati, ecco apparire un uomo anziano, finito impalato. Mouch fa fatica a lasciar perdere i casi delle persone salvate, senza sapere cosa sia accaduto loro in ospedale. Va dunque a investigare. L’anziano si scopre essere un eroe. Ha salvato due ragazzini prima d’essere travolto al loro posto. Una splendida storia di Natale per il 51, ma non senza punte amare.