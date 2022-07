Elicottero e aereo quanto costa un viaggio privato da vip

Quanto costa viaggiare in elicottero e aereo con voli privati? Se stavate pensando a fare un’esperienza da veri vip, ecco le tariffe in Italia.

Estate significa viaggiare, ma viaggiare comporta sempre qualche fastidio, come ad esempio quello di dover condividere i mezzi con molta altra gente e dover sottostare ad orari precisi. Un discorso diverso per i vip, che molto più spesso viaggiano su mezzi privati, come in elicottero o in aereo.

Magari potreste anche pensare che, una volta tanto, questa sarebbe un’esperienza da fare una volta nella vita, giusto per sperimentare un assaggio della vita di una celebrità. Il problema, ovviamente, è il costo: quanto mi verrà a costare un giro su un elicottero o su un aereo privati? Proviamo a rispondere a questa domanda: basta continuare a leggere!

Elicottero e aereo: quanto costa un viaggio privato

Meglio sgombrare subito il campo da possibili equivoci: se questo tipo di viaggi sono generalmente considerati cose “da vip” un motivo c’è, e non è difficile immaginare quale. Ma, se tuttavia siete interessati a saperne di più, o magari vi sentite pronti a sostenere l’eventuale spesa, eccovi accontentati!

Partiamo dal noleggio di elicottero per un viaggio privato. Ovviamente, è impossibile stabilire chiaramente un prezzo per questo tipo di servizio: dipende dal posto in cui vi trovate, dal tipo di viaggio che volete fare, dal modello di elicottero, dall’azienda a cui vi rivolgete, dalla durata del viaggio, e via così. Ma generalmente un viaggio privato su un piccolo elicottero può costare circa 200 euro all’ora, senza contare costo del carburante e le tasse del pilota.

Per farvi un esempio, il sito Visit Valsugana propone un breve viaggio di 7/8 minuti sopra la città di Trento per 59 euro a persona, su un elicottero da 5 passeggeri. Viaggi più lunghi, sopra le Dolomiti o al lago di Garda, prevedono comprensibilmente prezzi maggiori: dai 99 ai 179 euro a persona.

Se invece siete maggiormente attirati dall’idea di viaggiare in aereo, potreste considerare di noleggiare un jet privato. Anche in questo caso dovete tenere presenti le stesse viariabili già discusse più sopra parlando dell’elicottero, ma in questo caso i prezzi sono molto più alti: in Italia, si va in genere da 2.000 euro per un’ora di volo a 30.000 euro per 8 ore. Ecco perché, di solito, questo tipo di soluzioni vengono scelte per viaggiare in gruppi di più persone.

Elicottero e aereo: il “costo” ambientale

Elicotteri e aerei privati possono rappresentare un’indubbia comodità, per chi può permetterseli, ma sempre più spesso vengono additati come pericolosi per l’ambiente, datono che spostano pochissime persone consumando grosse quantità di carburante, e quindi inquindando in proporzione molto più dei mezzi di linea.

Nel mondo sono sorte, in questi anni, varie iniziative per mettere al bando soprattutto i voli in jet privato, denunciando il consumo di carburante di questi mezzi. Su Instagram esiste ad esempio il profilo Jet dei Ricchi, che traccia vari voli in jet privato operati dai vip italiani, denunciando le loro emissioni di anidride carbonica.

Ecco dunque un altro fattore da considerare quando si vuole noleggiare un elicottero o aereo per un volo privato da veri vip.