Ilary Blasi la sua verità a Chi come ha scoperto Totti con Noemi Bocchi

Ilary Blasi la verità raccontata da Chi riguardo la scoperta della relazione tra Totti e la sua nuova fiamma Noemi Bocchi.

Continuano ad arrivare indiscrezioni sulla clamorosa separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la notizia che ha sconvolto e monopolizzato il mondo del gossip. È Chi a fare il punto della situazione, analizzando il deterioramento del rapporto tra l’ex calciatore e la conduttrice dell’Isola dei famosi e ripercorrendo le tappe che hanno portato alla crisi coniugale.

Ilary Blasi Totti e le tentazioni

La crisi del matrimonio tra l’ex calciatore campione del mondo e l’ex letterina parte da lontano e si riconduce, secondo Chi, ad alcuni profondi cambiamenti intercorsi nella vita di Totti. Secondo il settimanale, sono due le date clou: il 28 maggio 2017, quando Totti ha dato l’addio al calcio, e il 12 ottobre 2020, quando è venuto a mancare il capitano dell’ex capitano della Roma. Due eventi che hanno profondamente cambiato Totti e la sua vita.

Da lì, il Pupone non è stato più lo stesso. Ilary gli è rimasta accanto in questi momenti difficili, cercando di tenere unita la famiglia e i bambini al riparo da tutto quel dolore. Tuttavia questi avvenimenti hanno cambiato la vita di Totti e Ilary e da questo momento è iniziata a crearsi progressivamente la lontananza, esasperata poi dai sopraggiunti impegni dei due, che hanno aumentato la distanza fisica ed emotiva.

Ilary Blasi tra social e messaggini

In questo contesto dunque, di cambiamento e lontananza, si colloca la crisi coniugale. Secondo quanto riportato da Chi, fonti vicine alla coppia negano che ci siano stati messaggini trovati da Totti sul telefono da Ilary da un misterioso uomo a Milano. In tal senso si sono fatte anche diverse ipotesi, da Antonio Spinalbanese ad Alessio La Padula, ma in realtà secondo il settimanale è stato l’ex capitano della Roma a cadere in tentazione.

A questo punto fa la sua comparsa Noemi Bocchi, conosciuta da Totti ad agosto del 2021 a un torneo di padel. Tra i due scatta il feeling e da settembre inizia una vera e propria relazione, custodita dal silenzio sia degli amici che dell’intera città. Pubblicamente Totti e Ilary si mostrano una coppia solida, ma nel privato le crepe aumentano. I sospetti dell’ex letterina crescono quando il marito toglie la gestione dei social alla sorella, ma secondo Chi Totti rassicura sua moglie, che si spende in pubblico per difendere il proprio matrimonio.

Ilary Blasi la smentita e l’amara scoperta

A febbraio infatti, quando Dagospia lancia l’indiscrezione della relazione tra Totti e Noemi Bocchi, l’ex calciatore nega tutto e la conduttrice s’impegna a difendere pubblicamente il proprio matrimonio, usando anche la televisione e in particolare il salotto di Verissimo per far passare il proprio messaggio. Il matrimonio sembra al sicuro, ma arriva l’amara scoperta: Chi racconta che Isabel, la piccola di casa, racconta di avere due nuovi amichetti con cui gioca nel pomeriggio. Secondo il settimanale dunque la conduttrice di Star in the Star fa seguire il marito da un investigatore privato e così scopre che Totti si reca a casa di Noemi Bocchi insieme alla figlia Isabel.

A questo punto la separazione è inevitabile. Arrivano dunque quei comunicati, diversi perché secondo Chi Totti e Ilary hanno deciso di separarsi, ma senza trova un accordo sulla forma. Ci sarà dunque da trattare, da mettersi d’accordo e da confrontarsi: nel frattempo Ilary è tornata a Sabaudia dopo un lungo viaggio in Africa, sta vicina ai figli e al riparo dalle indiscrezioni, mentre Francesco è rimasto nell’ombra, facendo parlare molto poco di sé.