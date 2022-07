La strada del silenzio è una serie TV drama greca. Come finisce l’ultima puntata, in onda su Canale 5 con gli episodi 10, 11, 12 e 13.

La strada del silenzio racconta della sparizione di uno scuolabus e dei bambini al suo interno. La vita placida di una piccola comunità viene stravolta. All’interno del mezzo vi sono nove studenti delle elementari, figli di famiglie benestanti e influenti. Non si hanno notizie, inoltre, anche di un inserviente e dell’autista. La polizia brancola nel buio e, inspiegabilmente, una giornalista si ritrova al centro degli eventi. Un caso che svela passioni, intrighi e segreti della cittadina, che da questo momento in poi non sarà più la stessa.

La strada del silenzio come finisce l’ultima puntata

Tanti i segreti venuti a galla, alcuni torbidi e impensabili. Il piano vendicativo di Iasonas, ovvero Vasilis, è sconvolgente. Pronto a tutto pur di scoprire la verità sulla morte dei suoi genitori, si è affiancato a Michalis, reputando responsabile Spyrros Karouzos. Ritenendolo responsabile, sposa sua figlia ed entra nella sua famiglia con un solo intento. Vi sarà un lieto fine al termine di questa storia?

Michalis riesce a evitare di finire in manette e torna al nascondiglio con l’orchestratore. Decidono che il rapimento dovrebbe terminare subito e contattano la polizia, chiedendo un riscatto e dando una data precisa per la liberazione. Thalia apprende per la prima volta che Michalis è uno dei rapitori, mentre gli agenti ritardano i negoziati, avvicinandosi sempre più alle identità degli autori. Athena rivela i motivi dell’adio a Vassilis e la famiglia è scioccata dalle sue parole. Nel nascondiglio, intanto, tutto va per il peggio a causa della malattia di uno dei bambini.

Thalia e Nasos continuano a indagare per trovare una connessione tra il rapimento e il vecchio caso dell’incidente d’auto. Michalis intanto prende l’iniziativa, contro il parere dell’orchestratore, portando il bambino malato in ospedale. Viene però localizzato dalla polizia. Manto e Nikitas riabbracciano Alkis dopo quasi un mese. L’arresto di Michalis sembra l’inizio della fine di questa triste storia. Si mostra però fedele alla banda e non rivela nulla. Vassilis intanto prova a convincere Athena a versare la loro quota per far liberare Aristea.

La sparizione di Petros preoccupa enormemente Athena, che dubita all’idea di dover consegnare i soldi nelle mani di Vassilis, dato quanto scoperto su di lui. Michalis sta per confessare, mentre i rapitori attendono nel nascondiglio che l’orchestratore segni la fine di questo calvario. La sua identità sarà svelata nel gran finale, dopo un’ondata di rivelazioni e tragici eventi. Il suo arresto è solo questione di ore ma non intende arrendersi, il che lo rende pericoloso.