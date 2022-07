Chi è bimbo mascherato da Chucky bambola assassina ad Albertville

Un bambino con la maschera di Chucky sta terrorizzando una cittadina. Tutti credono d’aver visto la vera bambola assassina.

Il terrore che Chucky riesce ancora a indurre in tutti noi è enorme. Di generazione in generazione, la paura per la bambola assassina permane. Occhi spiritati e capelli rossi, con questa maschera un bambino ha mandato nel panico la cittadina di Albertville, in Alabama. Le sue foto hanno fatto il giro del mondo.

Bambino mascherato da Chucky

Siamo ben distanti da Halloween eppure un bambino ha deciso di andarsene in giro serenamente con la maschera di Chucky sul viso. Sta terrorizzando il suo quartiere ad Albertville, in Alabama. Foto e video degli avvistamenti della bambola assassina in carne e ossa sono divenuti virali, così come i commenti polemici degli abitanti del posto, terrorizzati all’idea di incontrare il piccolo tra i giardini delle case dei dintorni.



Il bambino non fa nulla, se non stare fermo e fissare le persone su un marciapiede. Tanto basta per spaventare tutti, che si ritrovano a rivivere di colpo l’orrore generato dal vero Chucky, quello creato da Don Mancini. La polemica è divenuta virale grazie al post di tale Kendra Walden, che su Facebook ha intimato i genitori del bambino di richiamarlo: “Ho quasi avuto un infarto”. In tanti però lo hanno definito al tempo stesso terrificante e geniale.

Cosa dicono i genitori? La madre, Britnee Reed, è stata contattata da Wdhn. Ha così commentato le bravate del figlio: “Ero al lavoro e ho zoomato le foto che mi hanno inviato, così ho capito che si trattava di mio figlio”. Ha spiegato come avesse scelto Chucky per Halloween, innamorandosi del costume, che spesso indossa in giro per casa e, evidentemente, anche all’esterno con sorpresa dei genitori.