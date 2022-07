Don Matteo 12 è stata l’ultima stagione della fiction girata per intero da Terence Hill, poi sostituito da Raoul Bova dopo pochi episodi della tredicesima.

Come finisce Don Matteo 12? Vi erano già indizi dell’addio di Terence Hill? Scopriamo tutti gli eventi della decima e ultima puntata, dal titolo Non desiderare la roba d’altri. Ecco il riassunto completo del grande finale, tra drammi e amori.

Don Matteo 12 come finisce

L’ultima puntata di Don Matteo 12 è ricca di eventi. Partiamo dalla telefonata ricevuta da Sergio. Dall’altra parte vi è Renzo Cicogna, suo amico ed ex compagno di cella. Giunto da lui, Sergio scopre che la moglie è stata assassinata. Diventa così il principale indiziato, anche se le indagini portano all’arresto della sorella della donna, Astrid. Marco, ancora geloso di Anna, sospetta del suo nuovo fidanzato e non vuole sentire ragioni.

Il Papa sembra pronto a nominare Don Matteo Cardinale. Il Maresciallo Cecchini però non vuole perdere il proprio amico, provando a metterlo in cattiva luce con il Nunzio Apostolico. Sergio non ha mai abbandonato la sua vita criminale e con Cicogna e una donna di nome Zelda sta per assaltare un portavalori, sfruttando i codici custoditi nel computer di Anna. Sergio non vorrebbe tradirla ma alla fine accetta di rispettare gli accordi e permette l’hackeraggio del pc. Si tira però indietro a un passo dal colpo, comprendendo il proprio errore. Zelda resta così da sola in uno scontro a fuoco con i Carabinieri. Anna, che aveva intuito il coinvolgimento di Sergio, resta ferita. L’uomo vorrebbe tornare da lei ma Cicogna glielo impedisce.

Sara intanto sospetta di Anna, avendo trovato la scheda per l’hackeraggio nel suo ufficio. Marco si prende la responsabilità di tutto al posto del Capitano. Don Matteo scopre che a uccidere Serena è stato suo marito Cicogna, non Astrid. Questa era stata fidanzata con il criminale, pronto a tutto per vendicarsi di alcuni torti del passato. Sergio torna perché è stata diffusa la notizia della tragica morte di Anna. Si tratta però di una trappola e il Capitano può arrestarlo mentre piange sulla sua bara vuota. Lei è però innamorata di lui e gli dice che è pronta ad aspettarlo. Marco e Anna si sono riappacificati. Lei lo ha perdonato, anche se ciò non ha fatto rinascere la scintilla. Don Matteo ha invece rinunciato al ruolo di Cardinale, preferendo l’amore dei suoi amici e fedeli a Spoleto.