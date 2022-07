Identità celate trama e come finisce

Identità celate è un thriller del 2019 che racconta del dramma di una donna che prova a sfuggire al proprio compagno violento.

Ogni donna conosce il pericolo che un uomo può rappresentare. Che si tratti di attenzione indesiderate in strada o molestie ben più gravi e pericolose. La protagonista di Identità celate lotta contro il suo fidanzato violento, dal quale prova a fuggire per salvarsi la vita. Si ritroverà però in un incubo.

Identità celate trama

Identità celate è un film di Stascia Crawford del 2019, il cui titolo originale è Hidden in Plain Sight. La protagonista è Anna, giovane donna che prova a lasciarsi alle spalle la relazione con Nick. Il suo compagno ha infatti mostrato il suo vero volto nel corso degli anni. Un violento psicopatico che le ha quasi tolto la vita.

Anna riesce a sfuggire dalla sua presa e fa perdere le tracce di sé, allontanandosi dalla città in cui ha vissuto con lui. Una nuova vita al fianco di suo figlio, o almeno così sperava. La donna si ritrova a fronteggiare una quotidianità in salita. Ripartire da zero non è affatto facile e, al tempo stesso, deve fornire delle risposte a suo figlio, che continua a chiedere chi sia il suo vero padre.

Anna ha cambiato nome e ora si fa chiamare Katie. Ha trovato una nuova relazione. È innamorata del suo compagno ma non gli ha mai detto cosa le sia accaduto. Mentire diventa però sempre più difficile.

Identità celate come finisce

Nick non ha mai smesso di fare ricerche su Anna, fino a scoprire che è ancora viva e soprattutto che ha dato alla luce suo figlio. Gli anni lo hanno incattivito. È più pericoloso che mai e di colpo si presenta dinanzi alla donna, ormai Katie, rendendole chiaro il concetto: vuole a tutti i costi riappropriarsi della sua famiglia. Lei e il bambino sono suoi. La donna dovrà fronteggiare una volta per tutte il suo passato. Scappare le ha salvato la vita ma, al tempo stesso, semplicemente rinviato questo faccia a faccia.