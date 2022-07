La Traviata testo trama e significato

La Traviata è una delle opere più note di Giuseppe Verdi: andiamo a scoprire di cosa parla e qual’è il suo significato. Ecco il testo completo dell’opera.

Parte della cosiddetta Trilogia popolare di Giuseppe Verdi (assieme a Il trovatore e Rigoletto), La Traviata è un’opera lirica in tre atti, con musiche composte dal celebre artista emiliano su libretto di Francesco Maria Piave. La prima rappresentazione assoluta dell’opera è andata in scena il 6 marzo 1853 presso il Teatro La Fenice di Venezia.

Scopriamo tutte le informazioni fondamentali su questo celebre capolavoro del teatro italiano, a partire dalla trama fino al suo significato e anche al testo completo dello spettacolo.

La Traviata: trama dell’opera

La Traviata è tratta dall’opera francese La signora delle camelie, trasposizione teatrale che Alexandre Dumas (figlio) fece del suo romanzo omonimo del 1848. La trama si svolge a Parigi, dove la cortigiana Violetta Valery si dedica a una vita dissoluta tra mille festeggiamenti e lussi, che però gravano sempre più sulla sua salute (è infatti ammalata di tisi). Durante una festa, l’amico Gastone le presenta Alfredo Germont, che presto le confesserà il suo amore. Violetta non pensa di poter corrispondere quel sentimento, ma dona ad Alfredo una camelia, dicendo di fare ritorno da lei quando sarà appassita, il giorno seguente.

Tuttavia, l’amore sboccerà anche nella scettica signora, che si trasferirà a vivere in campagna con Alfredo, cambiando completamente vita. Una vita più umile: il giovane uomo, infatti, è pieno di debiti, a cui Violetta deve far fronte vendendo i propri aver. Alfredo se ne vergogna, e decide di tornare a Parigi per saldare i suoi conti. Mentre è via, alla casa giunge suo padre, Giorgio Germont, che spiega a Violetta che l’unione tra i due non può funzionare: a causa della reputazione della donna, il nome dei Germont è messo in imbarazzo, e la sorella di Alfredo non può così convolare a giuste nozze. Affranta, Violetta capisce e se ne va, lasciando una lettera per Alfredo in cui confessa di avere nostalgia della sua vecchia vita.

Fuori di sé per la rabbia dopo aver letto le parole della sua amata, Alfredo decide di non ascoltare il genitore – che lo invita a tornare alla casa di famiglia in Provenza – e di raggiungere Violetta a Parigi, alla festa dell’amica Flora. Lì, Alfredo e Violetta si scontrano, con lei che gli mente, dicendogli di amare il barone Douphol, suo vecchio protettore; il giovane, furente, la umiliadavanti a tutti.

Nel terzo atto de La Traviata, incontriamo Violetta molto malata e ormai prossima alla morte. Una lettera di Giorgio Germont, però, le rivela che l’uomo ha detto tutta la verità al figlio, che ora sta tornando a Parigi per incontrarla. Alfredo farà giusto in tempo a rivedere la sua amata un istante, prima che lei muoia.

La Traviata: significato dell’opera

Il titolo dell’opera di Verdi mette bene in chiaro il senso che il compositore italiano intendeva dare alla sua opera: La Traviata è appunto Violetta, “traviata” in quanto uscita dalla retta via, dedicandosi a una vita di vizi e immoralità. Il messaggio, però, è di una possibile redenzione, che passa dall’amore per Alfredo.

Nonostante il suo svolgimento indubbiamente tragico, l’opera ci mostra come sia proprio per amore del giovane che Violetta decide di sacrificarsi e lasciarlo, per paura di rovinarne la reputazione e l’esistenza. Da traviata e “corrotta” che era, Violetta scopre alla fine un amore così pure da sacrificare la sua stessa felicità per il bene altrui, fino ad arrivare all’umiliazione e, nell’epilogo, alla morte.

La Traviata: il testo completo dell’opera

ATTO PRIMO

SALOTTO IN CASA DI VIOLETTA

Nel fondo è la porta che mette ad altra sala; ve ne sono altre due laterali; a sinistra un caminetto con sopra uno specchio. Nel mezzo è una tavola riccamente imbandita.

SCENA PRIMA

Violetta seduta sur un divano sta discorrendo col Dottore e con alcuni amici, mentre altri vanno ad incontrare quelli che sopraggiungono, tra’ quali sono il Barone, e Flora al braccio del Marchese.

I Dell’invito trascorsa è già l’ora…

Voi tardaste…

II Giocammo da Flora,

E giocando quell’ore volàr.

Violetta Flora, amici, la notte che resta (va loro incontro)

D’altre gioie qui fate brillar…

Fra le tazze è più viva la festa….

Flora e Marchese E goder voi potrete? Violetta Lo voglio;

Al piacere m’affido, ed io soglio

Con tal farmaco i mali sopir.

Tutti Sì, la vita s’addoppia al gioir.

SCENA II.

Detti, il Visconte Gastone di Letorieres, Alfredo Germont; Servi affaccendati intorno alla mensa.

Gastone In Alfredo Germont, o signora,

Ecco un altro che molto vi onora;

Pochi amici a lui simili sono…

Violetta Mio visconte, mercè di tal dono…

(dà la mano ad Alfredo che gliela bacia)

Marchese Caro Alfredo…

Alfredo Marchese… (si stringono la mano)

Gastone T’ho detto

L’amistà qui s’intreccia al diletto. (ad Alfredo)

(I Servi frattanto avranno imbandite le vivande)

Violetta Pronto è il tutto?… (un Servo accenna che sì)

Miei cari, sedete;

È al convito che s’apre ogni cor.

Tutti Ben diceste…. le cure segrete

Fuga sempre l’amico licor.

(Siedono in modo che Violetta resti tra Alfredo e Gastone; di fronte vi sarà Flora tra il Marchese ed il Barone; gli altri siedono a piacere. V’ha un momento di silenzio; frattanto passano i piatti, e Violetta e Gastone parlano sottovoce tra loro, poi:)

Gastone Sempre Alfredo a voi pensa.

Violetta Scherzate?

Gastone Egra foste, e ogni dì con affanno

Qui volò, di voi chiese…

Violetta Cessate.

Nulla son io per lui…

Alfredo Non v’inganno.

Violetta Vero è dunque?.. onde ciò?.. nol comprendo (ad Alfredo)

Alfredo Sì, egli è ver. (sospirando)

Violetta Le mie grazie vi rendo.

Voi, barone, non feste altrettanto… (al Barone)

Barone Vi conosco da un anno soltanto.

Violetta Ed ei solo da qualche minuto.

Flora Meglio fora se avesse taciuto. (piano al Barone)

Barone M’è increscioso quel giovin… (piano a Flora)

Flora Perché?

A me invece simpatico gli è.

Gastone E tu dunque non apri più bocca? (ad Alfredo)

Marchese È a madama che scuoterlo tocca… (a Violetta)

Violetta Sarò l’Ebe che versa… (mesce ad Alfredo)

Alfredo E ch’io bramo

Immortal come quella. (con galanteria)

Tutti Beviamo.

Gastone O barone, nè un verso, un viva

Troverete in quest’ora giuliva?..

(Barone accenna che no)

Dunque a te… (ad Alfredo)

Tutti Sì, sì, un brindisi.

Alfredo L’estro

Non m’arride…

Gastone E non se’ tu maestro?

Alfredo Vi fia grato?.. (a Violetta)

Violetta Sì.

Alfredo Sì?.. L’ho in cor. (s’alza)

Marchese Dunque attenti…

Tutti Sì, attenti al cantor.

Alfredo Libiam ne’ lieti calici

Che la bellezza infiora,

E la fuggevol ora

S’innebrii a voluttà.

Libiam ne’ dolci fremiti

Che suscita l’amore,

Poichè quell’occhio al core (indicando Violetta)

Onnipotente va.

Tutti Libiamo; amor fra i calici

Più caldi baci avrà.

Violetta Tra voi, saprò dividere (s’alza)

Il tempo mio giocondo;

Tutto è follia nel mondo

Ciò che non è piacer.

Godiam, fugace e rapido

È il gaudio dell’amore;

È fior che nasce e muore,

Nè più si può goder.

Tutti Godiam… c’invita un fervido

Accento lusinghier.

Godiam… la tazza e il cantico

Le notti abbella e il riso;

In questo paradiso

Ne scopra il nuovo dì.

Violetta La vita è nel tripudio… (ad Alfredo)

Alfredo Quando non s’ami ancora. (a Violetta)

Violetta Nol dite a chi lo ignora… (ad Alfredo)

Alfredo È il mio destin così… (a Violetta)

Tutti Godiam… la tazza e il cantico

Le notti abbella e il riso;

In questo paradiso

Ne scopra il nuovo dì. (s’ode musica dall’altra sala)

Tutti Che è ciò?

Violetta Non gradireste ora le danze?

Tutti Oh il gentile pensier!.. tutti accettiamo.

Violetta Usciamo dunque… (s’avviano alla porta di mezzo, ma Violetta colta da subito pallore dice:)

Oimè!…

Tutti Che avete?..

Violetta Nulla,

Nulla.

Tutti Che mai v’arresta?..

Violetta Usciamo… (fa qualche passo, ma è obbligata a nuovamente fermarsi e sedere) Oh Dio!..

Tutti Ancora!..

Alfredo Voi soffrite!

Tutti Oh ciel!.. ch’è questo!

Violetta È un tremito che provo… or là passate,

(indica l’altra stanza)

Tra poco anch’io sarò…

Tutti Come bramate. (tutti passano all’altra sala, meno Alfredo che resta indietro.)

SCENA III.

Violetta, Alfredo, e Gastone a tempo.

Violetta (guardandosi allo specchio)

Oh qual pallor!.. (volgendosi si accorge d’Alfredo)

Voi qui!…

Alfredo Cessata è l’ansia,

Che vi turbò?

Violetta Sto meglio.

Alfredo Ah in cotal guisa

V’ucciderete… aver v’è d’uopo cura

Dell’esser vostro…

Violetta E lo potrei?

Alfredo Se mia

Foste, custode veglierei pe’ vostri

Soavi dì.

Violetta Che dite?.. ha forse alcuno

Cura di me?

Alfredo Perchè nessuno al mondo (con fuoco)

V’ama…

Violetta Nessun?..

Alfredo Tranne sol io.

Violetta Gli è vero!..

Sì grande amor dimenticato avea… (ridendo)

Alfredo Ridete!.. e in voi v’ha un core?…

Violetta Un cor?.. sì… forse… e a che lo richiedete?..

Alfredo Oh, se ciò fosse, non potreste allora

Celiar…

Violetta Dite davvero?…

Alfredo Io non v’inganno.

Violetta Da molto è che mi amate?

Alfredo Ah sì, da un anno.

Un dì, felice, eterea,

Mi balenaste innante,

E da quel dì tremante

Vissi d’ignoto amor.

Di quell’amor ch’è l’anima

Dell’universo intero,

Misterïoso, altero,

Croce e delizia al cor.

Violetta Ah, se ciò è ver, fuggitemi

Solo amistade io v’offro:

Amar non so, nè soffro

Di così eroico ardor.

Io sono franca, ingenua;

Altra cercar dovete;

Non arduo troverete

Dimenticarmi allor.

Gastone (si presenta sulla porta di mezzo) Ebben?.. che diavol fate?

Violetta Si folleggiava…

Gastone Ah! Ah!… sta ben… restate. (rientra)

Violetta Amor dunque non più… vi garba il patto?

Alfredo Io v’obbedisco… Parto… (per andarsene)

Violetta A tal giungeste?

(si toglie un fiore dal seno)

Prendete questo fiore.

Alfredo Perché?…

Violetta Per riportarlo..

Alfredo Quando? (tornando)

Violetta Quando

Sarà appassito.

Alfredo Allor domani…

Violetta Ebbene;

Domani.

Alfredo Io son felice! (prende con trasporto il fiore)

Violetta D’amarmi dite ancora?

Violetta Oh quanto v’amo!.. (per partire)

Violetta Partite?..

Alfredo Parto. (torna a lei e le bacia la mano.)

Violetta Addio.

Alfredo Di più non bramo. (esce)

SCENA IV.

Violetta, e tutti gli altri che tornano dalla sala riscaldati dalle danze.

Tutti Si ridesta in ciel l’aurora,

E n’è forza di partir;

Mercè a voi, gentil signora,

Di sì splendido gioir.

La città di feste è piena,

Volge il tempo dei piacer;

Nel riposo ancor la lena

Si ritempri per goder! (partono dalla destra)

SCENA V.

Violetta sola.

È strano!.. è strano!.. in core

Scolpiti ho quegli accenti!…

Sarìa per me sventura un serio amore?…

Che risolvi, o turbata anima mia?..

Null’uomo ancora t’accendeva… oh gioia

Ch’io non conobbi, essere amata amando!..

E sdegnarla poss’io

Per l’aride follie del viver mio?

Ah, forse è lui che l’anima

Solinga ne’ tumulti

Godea sovente pingere

De’ suoi colori occulti!..

Lui che modesto e vigile

All’egre soglie ascese,

E nuova febbre accese,

Destandomi all’amor.

A quell’amor ch’è palpito

Dell’universo intero,

Misterïoso, altero,

Croce e delizia al cor.

A me fanciulla, un candido

E trepido desire

Questi effigiò dolcissimo

Signor dell’avvenire,

Quando ne’ cieli il raggio

Di sua beltà vedea,

E tutta me pascea

Di quel divino error.

Sentìa che amore è il palpito

Dell’universo intero,

Misterïoso altero,

Croce e delizia al cor.

(resta concentrata un’istante, poi dice:)

Follie!.. follie!… delirio vano è questo!…

In quai sogni mi perdo,

Povera donna, sola

Abbandonata in questo

Popoloso deserto

Che appellano Parigi,

Che spero or più?.. che far degg’io!… gioire.

Di voluttà nei vortici finire.

Sempre libera degg’io

Trasvolar di gioia in gioia,

Perchè ignoto al viver mio

Nulla passi del piacer.

Nasca il giorno, il giorno muoja,

Sempre me la stessa trovi,

Le dolcezze a me rinnovi

Ma non muti il mio pensier. (entra a sinistra)