Rebelde 2 come finisce la serie su Netflix

Dal 27 luglio è in streaming su Netflix Rebelde 2: come finisce la serie TV messicana? Chi muore alla fine dell’ultima puntata?

Rebelde segue un gruppo di studenti che fanno di tutto per vincere la EWS Battle of the Bands, così da poter accedere al mercato musicale e realizzare il proprio sogno. Un percorso che vede sbocciare amore e amicizia tra i giovani, alle prese anche con una società segreta dagli intenti malevoli.

In Rebelde 2 si torna alla Elite Way School per un nuovo anno. Nei corridoi c’è grande fermento, dal momento che ci si prepara per una nuova sfida, lanciata dal nuovo direttore del MEP, che ha cancellato la canonica battaglia delle band.

Rebelde 2 come finisce

La trama di Rebelde 2 prende una piega molto oscura. Vediamo Gus spingere Luka dal tetto perché aveva scoperto come spingesse i suoi artisti a diventare dipendenti dalle droghe. Lo ritroviamo privo di sensi in ospedale. Tutti pensano abbia provato a suicidarsi e Okane accusa anche Marcelo, suo padre, reputandolo responsabile. Andi però inizia a fare delle indagini su Gus.

Esteban vince il concorso musicale, che gli apre le porte del Trend-Z Awards. Avrebbe però dovuto vincere Dixon che, non avendo vinto, dovrà andare via dall’EWS visto l’accordo con Gus. Anche Esteban però non è felice di come siano andate le cose.

Emilia torna al campus per aiutare Andi a scoprire la verità su Gus. Quest’ultimo quasi tortura Esteban durante le prove per i premi Trend-Z. In seguito lo vediamo andare in ospedale da Luka e provare ad aprire il suo cellulare. Okane si sveglia però appena in tempo per scacciarlo. Accede allo smartphone e legge l’ultima chat tra Luka e Gus, scoprendo come questi sia responsabile.

Okane si ritrova con Andi, Emilia, Jana, Dicon e MJ per raccontare la verità. Durante la serata della premiazione, Chava, il padre di Esteban, giunge per vederlo esibirsi. Soffre però nello scoprire che ha scelto Colucci e non Torres per il concerto. Sebas si è proposto di aiutare i ragazzi a smascherare Gus ma ha poi stretto un accordo con lui. Okane e gli altri non possono entrare alla premiazione per smascherarlo in pubblico. I loro pass vengono negati. Grazie a un fan, Okane entra e tuti gli altri decidono di sfruttare Twitter per denunciare quanto avvenuto. Mostra le prove a Esteban, che è però spaventato. Sul palco però sorprende tutti. Annuncia che il suo cognome è Torres e che Gus Bauman è un assassino. Le cose però precipitano. L’uomo corre da Okane e prova a ucciderlo. Esteban va in suo soccorso ma un suo colpo fa precipitare l’assassino da una rampa di scale, perdendo la vita. Il giovane viene così arrestato. Nel finale vediamo i giovani ricevere il diploma ma qualcosa accade. Okane è in manette per la morte di Gus.