Rebelde 2022 cast completo con i nuovi personaggi

Chi sono i personaggi di Rebelde? Ecco il cast della serie TV messicana in streaming su Netflix da gennaio 2022.

Amore, amicizia, mistero e tanta musica sul set di Rebelde, serie TV made in Messico disponibile in streaming su Netflix da gennaio 2022. Si tratta del sequel di uno show omonimo dell’inizio degli anni 2000, a sua volta adattamento di una telenovela argentina. Sta conquistando il pubblico grazie alla visibilità garantita dalla piattaforma e ora tutti sono interessati al suo giovane cast.

Rebelde trailer

Rebelde cast e personaggi

Dal 2004 al 2006 è andata in onda la prima serie di Rebelde, che ha fatto ritorno nel 2022 con nuovi personaggi, ma anche alcune facce note per gli appassionati dei vecchi episodi. Questi sono più di 400 e hanno avuto il merito di lanciare la band RBD.

Il nuovo viaggio di Rebels segue, in otto episodi, un gruppo di studenti che stanno tentando di vincere l’EWS Battle of the Bands. Questo è un concorso musicale che può aprire le porte del successo. L’amore e l’amicizia trovano terreno fertile tra i protagonisti, sui cui sogni si scaglia l’ombra di una misteriosa società segreta.

Come detto, vi è posto per alcuni vecchi personaggi. È il caso di Celina Ferrer, interpretata da Estefania Villrreal, riproposta come direttrice della Elite Way School. Occhi puntati però sul nuovo cast, ricco di giovani. Ecco chi sono i personaggi al centro di Rebelde 2022: