Totti e Noemi Bocchi insieme ad una serata dove c’era Ilary Blasi VIDEO

Totti e la presunta nuova fiamma Noemi Bocchi insieme in un video. Al locale di Andrea Battistelli c’era anche Ilary. Scoop su Oggi e Dagospia

Dagospia pubblica una nuova scottante notizia su Totti, Noemi Bocchi e Ilary Blasi. Stavolta non si tratta della separazione o di dettagli sulla presunta nuova fiamma del Capitano ma bisogna fare un passo indietro. Il video in cui compaiono insieme l’ex numero dieci giallorosso e la bionda appassionata di padel risale al 23 ottobre 2021. Una serata romana in una locale molto famoso della Capitale “La Villa” a Monteverde di proprietà di un volto noto del piccolo schermo: Andrea Battistelli che partecipó con la fidanzata Anna Boschetti a Temptation Island nel. 2020.

L’occasione che vede nello stesso luogo d’intrattenimento Totti, Noemi Bocchi e Ilary Blasi è il compleanno di Anna Boschetti e gli allora coniugi erano gli ospiti d’onore. Nel video diffuso da Dagospia e Oggi è stata immortalata una scena che testimonia la presenza dei tre protagonisti del gossip dell’estate: Noemi Bocchi balla al suo tavolo con una sua amica, di fronte c’è una grande tavolata dove ci sono seduti, ma non vicini, anche il Capitano e la conduttrice dell’Isola dei Famosi. Nulla di trascendentale se non fosse che il settimanale aggiunge che la frequentazione tra il Pupone e la sua presunta nuova fiamma risalirebbe a poco dopo l’agosto 2021, mese in cui si sono conosciuti. Se fosse così, Totti sarebbe stato nello stesso posto e a pochi metri di distanza con sua moglie e la Bocchi. Presente al locale di Andrea Battistelli per il compleanno di Anna Boschetti anche l’amico storico della ex coppia Alex Nuccetelli.



I proprietari della struttura al centro del gossip sono molto noti nell’ambiente non solo come imprenditori. Due anni fa hanno partecipato a Temptation Island, in crisi in sostanza per Anna chiedeva ad Andrea più decisone con suo padre che non accettava la loro differenza d’età e un figlio, lui più attenzioni e comprensione. Il falò di confronto finì bene con la coppia che decise di uscire insieme per poi lasciarsi durante la messa in onda del programma. Oggi Andrea Battistelli e Anna Boschetti sono tornati insieme.