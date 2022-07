Damiano Carrara matrimonio location: un intero borgo per le nozze

Real Time manda in onda uno speciale sul matrimonio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti. Dove si sono sposati?

Il celebre chef di Bake Off, Damiano Carrara, ha sposato la sua Chiara Maggenti. Scopriamo tutti i dettagli sulla location del matrimonio da favola di uno dei volti più noti e amati di Real Time, che ha dedicato uno speciale all’evento, celebrato in un antico borgo.

Damiano Carrara matrimonio location

Tutti gli appassionati dei programmi di Real Time conoscono Damiano Carrara e sanno che ha sposato la sua Chiara Maggenti. La loro splendida storia d’amore è stata coronata da un matrimonio principesco. Volete sapere dove si sono celebrate le nozze? I due hanno scelto la campagna toscana. Nel cuore del centro storico di Lucca i due si sono giurati amore eterno. Si sono poi spostati con il resto degli invitati per i festeggiamenti immersi nel verde delle colline di Pisa.

A curare in ogni minimo dettaglio l’evento è stata la società dello sposo, la Atelier Damiano Carrara, di cui la moglie Chiara Maggenti è general manager. Lasciata la chiesa nel centro di Lucca, si sono diretti verso Buti, in provincia di Pisa, precisamente nell’antico borgo Valle di Badia. Una location da film a dir poco, ottenuta recuperando una cittadina risalente ai primi del 1700. Non è eccessivo dire, dunque, che gli sposi e i loro invitati hanno avuto a disposizione un intero paesino per celebrare le proprie nozze.

Valle di Badia è stata la perfetta location per il matrimonio di Damiano Carrara e Chiara Maggenti. Sorge sulle colline di Pisa e tutt’intorno al borgo vi è un parco di più di 5mila metri quadri. Per quanto sia stato restaurato, così da consentire la celebrazione di eventi, le caratteristiche originarie storiche permangono. Un sogno a occhi aperti, mostrato nei dettagli dallo speciale di Real Time dedicato al giorno speciale del celebre chef.

La cena si è tenuta all’interno degli antichi granai, con gli ospiti circondati da allestimenti floreali magnifici. Una scenografia da favola, con il principe e la sua principessa che hanno condiviso sui social molti momenti speciali, così da trasmettere ai propri fan le emozioni provate.