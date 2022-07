Damiano Carrara matrimonio: qual è la torta nuziale? FOTO

Com’è la torta di nozze scelta da Damiano Carrara per il suo matrimonio con Chiara Maggenti?

Quando uno chef amato e celebre come Damiano Carrara si sposa è impossibile che i fan non siano incuriositi dalla torta scelta per celebrare il grande evento. L’abito della sposa ha la sua rilevanza, così come la location da favola scelta. La torta nuziale è però uno degli argomenti più discussi. Lo stesso chef di Bake Off ha deciso di dedicarvi un intero post, spiegando tutta l’importanza di questo elemento.

Damiano Carrara matrimonio: torta nuziale

Non poteva affidarsi a nessuno altro, se non a se stesso. Damiano Carrara ha infatti progettato da sé la torta nuziale del matrimonio con Chiara Maggenti (che ha partecipato alla realizzazione). Una torta bianca, sviluppata in altezza e decorata da fiori in perfetta tinta con i colori del centrotavola. Una meraviglia e fan e invitati non si aspettavano altro. Su Instagram si è espresso lo stesso Damiano Carrara. Lo chef di Bake Off ha pubblicato alcuni scatti di lui e sua moglie di fianco all’enorme torta, circondati dal resto dei tanti dolci d’alta pasticceria preparati per l’occasione.

“L’abbiamo sognata, desiderata e immaginata. Finalmente ecco la torta del nostro giorno più bello! Si tratta di un sogno a occhi aperti per noi. Il tutto reso ancora più bello da un meraviglioso buffet di mignon e praline. Tutto ciò ha reso la serata dolcissima per tutti i nostri ospiti, che ringraziamo davvero di cuore”.

Se questa era la ciliegina del ricevimento, non minore importanza è stata data alla scelta del menù. Il matrimonio ha giovato delle bellezze della Toscana, dal centro storico di Lucca alle colline di Pisa. Per questo motivo a tavola non si poteva che omaggiare la tradizione culinaria regionale. Tra i protagonisti anche i panigacci, proposto in differenti versioni.