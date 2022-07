Driven – Il caso DeLorean come finisce: finale spiegato

Come finisce Driven – Il caso DeLorean? Scopriamo come si conclude il film biografico e drammatico con Jason Sudeikis.

Sappiamo che Driven – Il caso DeLorean è un film basato su una storia vera, quella di John DeLorean. Di seguito trovate il finale spiegato della pellicola biografica diretta da Nick Hamm e presentato al Festival del Cinema di Venezia del 2018.

Driven – Il caso DeLorean come finisce

Hoffman lavora per John DeLorean, che ha grandi difficoltà economiche e non riesce a raccogliere fondi. A ciò si aggiungono i tanti debiti. Gli chiede di raccogliere la cifra esorbitante di 30 milioni di dollari.

Hoffman informa Tisa che DeLorean intende trasferire la cocaina per raccogliere i soldi, ottenendo in cambio l’assoluzione per sé e la sua famiglia da qualsiasi procedimento penale. Vuole inoltre essere libero dall’FBI. Hoffman presenta l’uomo a Hetrick e Tisa, che si finge uno spacciatore per arrestarli entrambi.

DeLorean però non riesce a raccogliere i soldi per l’affare iniziale. Hoffman convince Tisa prestare del denaro federale all’uomo, così da mandare l’affare in porto. Hetrick e Katy vengono arrestati alla consegna della cocaina. DeLorean non sa di star incontrando agenti federali sotto copertura. Viene arrestato dopo essere andato in una stanza e aver concluso l’affare. Hoffman testimonia contro di lui in tribunale.

Alla fine del film, mentre è alla sbarra, l’uomo non è però in grado di dire con certezza se sia stato DeLorean a suggerire l’affare. L’uomo viene così assolto da tutte le accuse. Alla fine vediamo i due uomini incontrarsi in un bar, dove DeLorean consegna all’altro le chiavi di una delle auto che aveva progettato e una valigetta colma di soldi per la sua testimonianza inconcludente. Inserite le chiavi nell’accensione, però, l’auto non parte.