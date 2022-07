Terminator 2 come finisce: finale alternativo e segreto di James Cameron

Ricordate come finisce Terminator 2 – Il giorno del giudizio? Ma soprattutto sapevate del finale alternativo del film con Arnold Schwarzenegger?

Terminator 2 – Il giorno del giudizio è un film del 1991 diretto da James Cameron. Giunge al cinema sette anni dopo il primo capitolo e la trama segue Sarah Connor e il giovane figlio John. Vengono inseguiti da un nuovo Terminator, più avanzato, il T-1000, inviato dal futuro per uccidere John Connor prima che diventi il capo della ribellione umana contro le macchine. In loro soccorso un vecchio Terminator, identico a quello inviato nel 1984 per uccidere Sarah.

Terminator 2 come finisce

Sarah è certa di poter cambiare da sola il corso della storia, uccidendo Dyson. Spera così di impedire a Skynet di prendere il controllo e minacciare la vita dell’umanità sulla Terra. Giunta a casa sua, però, non riesce a far fuoco, vedendolo con sua moglie e suo figlio.

John e T-800 giungono poco dopo e avvertono Dyson di ciò che accadrà in futuro grazie al suo lavoro. L’uomo è sconvolto dall’apprendere come le sue ricerche porranno fine al mondo come lo conosciamo. Decide così di distruggere ogni progetto e accompagnare i tre alla Cyberdyne Systems, dove sono custoditi il chip e il braccio androide del primo Terminator, usati come base del progetto.

Le cose vanno come da programma, almeno inizialmente, ma poi sopraggiunge la polizia. Vi è anche il T-1000 e nello scontro Dyson muore. Il Terminator insegue i tre e ferisce Sarah. Lo scontro finale avviene in una fonderia. Il T-800 ha la peggio ma riesce a far cadere il rivale, ben più potente, in una vasca colma di acciaio fuso, dove si scioglie e non è più in grado di ricomporsi.

T-800 è incapace di distruggersi da solo e così si fa calare nella vasca con il resto dei rottami sottratti alla Cyberdine Systems. È l’unica speranza per evitare gli eventi apocalittici del 1997. John piange l’amico e Sarah, per la prima volta, guarda al futuro con speranza e come qualcosa da scrivere e non di già definito.

Terminator 2 finale alternativo

Oltre al finale di Terminator 2 giunto al cinema, James Cameron ne ha girato un altro, in seguito tagliato. Questo mostra Sarah Connor, 30 anni dopo gli eventi del film, spiegare come il Giorno del Giudizio fosse stato evitato, registrandosi: “Il 29 agosto 1997 venne e nulla di che accadde. Michael Jackson compì 40 anni. Non ci fu alcun giorno del giudizio. Le persone andarono a lavoro, come fanno sempre. Risero, si lamentarono, guardarono la TV e fecero l’amore. Volevo correre per le strade e gridare loro che ogni giorno, da quel giorno in poi, sarebbe stato un dono. E invece mi sono ubriacata. Era 30 anni fa ma il futuro oscuro che non venne mai esiste ancora per me e lo sarà sempre, come le tracce di un sogno. John fa la storia in maniera diversa da quanto annunciato. Sul campo di battaglia del Senato le sue armi sono giudizio e speranza. Il lusso della speranza mi è stato dato da un Terminator, perché se una macchina imparare il valore della vita umana, forse potremo farlo anche noi”.

Terminator 2 finale segreto

Nel 2009 sono stati diffusi online gli storyboard del finale segreto di Terminator 2 – Il giorno del giudizio. Le scene indicate non vennero mai girate, dal momento che i costi vennero reputati eccessivi. Il pubblico sarebbe stato condotto nel futuro, vedendo la distruzione di Skynet attraverso lo sguardo di un soldato colpito. Le fasi finali della guerra portate sul grande schermo, offrendo anche un degno finale alla storia, poi proseguita con altri film: Terminator 3 – Le macchine ribelli, Terminator Salvation e Terminator Genisys.