Beautiful anticipazioni dall’1 al 6 agosto: tutta la verità sulla morte di Vinny

L’assassino di Vinny è stato arrestato. Il momento è finalmente giunto ed ecco cosa accadrà dall’1 al 6 agosto 2022.

Vinny è stato un personaggio molto importante nelle recenti trame di Beautiful. Ha manomesso i risultati del test del DNA di Steffy. Un piano malvagio e complesso per aiutare Thomas a riprendersi l’amore della sua vita, eliminando Liam dall’equazione. Vinny finisce in carcere ma, una volta fuori, ad attenderlo c’è la morte. Liam lo ha ucciso, investendolo.

Anticipazioni Beautiful 1 agosto 2022: l’assassino di VInny

Liam e Hope trascorrono la notte insieme tra le lacrime. I due confessano d’amarsi ma non potranno vivere l’uno di fianco all’altra. Lui ha ormai deciso di costituirsi per l’omicidio di Vinny. Carte è intanto tornato con Zoe, mentre Quinn si confida con Shauna e pare determinata a non perdere Eric. I due amanti scelgono così di non vedersi più.

Anticipazioni Beautiful 2 agosto 2022: il bambino di Steffy

Bill prova a telefonare a suo figlio per spingerlo a restare in silenzio. Deve però scontrarsi con Wyatt, che intende sapere la verità a ogni costo. Thomas pare finalmente essersi lasciato alle spalle la sua ossessione per Hope. È felice che sia serena al fianco di Liam. Peccato che i suoi sentimenti abbiano innescato le azioni di Vinny e, in seguito, la sua morte. Ora Liam dovrà pagare in carcere. Intanto Steffy e Finn scoprono il sesso del bambino.

Anticipazioni Beautiful 3 agosto 2022: la morte di Vinny

Bill non riesce a far cambiare idea a Liam. È pronto ad andare alla polizia e Hope, distrutta, lo accompagna. È tempo di raccontare la verità sull’omicidio di Vinny. Steffy e Finn annunciano a Ridge il sesso del nascituro. Sarà un maschio.

Anticipazioni Beautiful 4 agosto 2022: la confessione di Liam

Liam si presenta in commissariato per la sua confessione. Durante l’interrogatorio però c’è qualcosa che non quadra. Baker lo ascolta ma vi sono delle zone d’ombra. Bill scopre poi da Hope che suo figlio è andato dalla polizia.

Anticipazioni Beautiful 5 agosto 2022: Bill racconta la verità

Liam non cambia la sua versione dei fatti, nonostante le pressioni di Baker, che intende farlo crollare e raccontare tutto ciò che sa e nasconde. Il ragazzo però non cambia la sua storia. Hope confessa a Brooke che è stato proprio il suo Liam a investire Vinny. Bill si presenta in centrale per parlare con Baker. Gli racconta così tutta la verità sulla morte di Vinny.

Anticipazioni Beautiful 6 agosto 2022: l’arresto di Liam

Liam è stato arrestato per l’omicidio di Vinny. È lui l’assassino che la polizia stava cercando. C’è altro però in questa storia. Brooke scopre da Hope che il ragazzo non era solo quella sera. Bill era lì e ha provato a occulare ogni prova.