Roberto Nobile causa morte di Parmesan Distretto di Polizia

È morto a 74 anni Roberto Nobile noto come Parmesan di Distretto di Polizia. La causa morte dell’attore che hai visto anche in Montalbano

A 74 anni è morto l’attore Roberto Nobile, la notizia trapela dall’intera compagnia genovese con cui era impegnato in questi giorni in una tournée. Il pubblico lo ricorda come Parmesan di Distretto di Polizia, uno dei ruoli che dieci anni fa lo hanno reso celebre sul piccolo schermo. In realtà il volto dell’attore morto oggi richiama subito al Commissario Montalbano dove vestiva i panni di Nicolò Zito affezionato giornalista e amico del commissario. La sua carriera però non è iniziata accanto a Zingaretti nel 1999 ma era già decollata con il debutto ne La Piovra. Al cinema invece il suo ruolo più famoso è nel film La Scuola dove Parmesan interpretava il professor Mortillaro.

La causa della morte di Roberto Nobile è un malore improvviso, non risulta al momento che avesse una malattia che lo ha portato al decesso. In particolare la città di Genova si stringe nel lutto per la scomparsa dell’attore che proprio in queste ore era atteso nel capoluogo ligure con Le storie del mondo ispirato a Le metamorfosi di Ovidio di cui era anche regista e sceneggiatore.

Roberto Nobile chi era

Roberto Nobile era un attore che portava Ragusa nel cuore ma in realtà era nato a Verona nel 1947. Le sue origini siciliane derivano dalla sua famiglia, ha trascorso l’adolescenza e i primi anni della sua carriera quasi cinquantennale a Roma, città dove è morto a 74 anni. La vita privata di Roberto Nobile è avvolta nel mistero. Lontano dai social e dal gossip, ha sempre preferito mantenere una certa riservatezza. Sui social il profilo Instagram artisti7607 ha pubblicato alcuni scatti della serata del 27 luglio dove appare visibilmente dimagrito, sorridente e disponibile a chiacchierare con le persone presenti.

Roberto Nobile era un professionista dedito al lavoro e che aveva avuto numerosi attestati di stima anche all’estero per la sua recitazione. Oltre a Distretto di Polizia e Il Commissario Montalbano, in tv era apparso anche in Un Posto al Sole, Don Matteo, Il Commissario Manara e nel 2020 Gli orologi del diavolo, ultima interpretazione in tv.