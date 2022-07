The Island come finisce il film con Ewan McGregor e Scarlett Johansson

Nel 2005 Michael Bay ha diretto il suo sesto film, The Island, che racconta di un futuro in cui la clonazione umana genera schiavi.

Come finisce The Island? Questo è il sesto film di Michael Bay, che anticipa di due anni il primo Transformers. Il cast ha come protagonisti Ewan McGregor e Scarlett Johansson, calati nei panni di Lincoln Sei Echo e Jordan Due Delta, inconsapevoli cloni condannati a una vita da schiavi fino al giorno del macello.

The Island trama

In un distopico 2019 la vita sulla Terra è stata stravolta da una contaminazione globale. I pochi sopravvissuti vivono in una struttura tecnologica governata da rigide regole. I suoi abitanti conducono un’esistenza alienante, sognando un giorno di poter accedere all’isola promessa, destinata ai soli vincitori di una speciale lotteria. Nessuno osa dubitare di tali realtà, tranne Lincoln 6 Echo. Resosi conto di alcune incongruenze, inizia a indagare fino a sollevare il vero di bugie, scoprendo il proprio atroce destino già scritto.

The Island come finisce

Lincoln viene contattato dall’azienda di Merrick che si scusa per quanto accaduto al suo clone, ovvero Lincoln Sei Echo. Non sanno di parlare proprio con il fuggitivo, che scopre così come la società sia pronta a eliminare i “cloni difettosi”, come fossero macchine danneggiate. Lincoln e Jordan decidono di fare qualcosa, disattivndo il sistema olografico della struttura. In questo modo tutti i loro ex compagni scopriranno la verità.

Una volta dentro, riescono a infiltrarsi nella sezione logistica dell’impianto, salvando tutti dalla cancellazione. Merrick, sempre più preso dalle proprie manie di grandezza, ha scoperto che il corpo riportato da Laurent è in realtà quello di Tom Lincoln. Decide di occuparsi di persona di Sei-Echo. I due si scontrano e il folle imprenditore perde la vita. Il tutto mentre Jordan e un pentito Laurent salvano gli altri da morte certa.

Il film si conclude con tutti i coloni che escono dalla loro prigione e mettono piede nel mondo reale. Sono liberi, finalmente, mentre Lincoln, si vede nell’ultima scena, viaggia in mare a bordo della Renovatio in compagnia di Jordan, proprio come accadeva nel sogno.