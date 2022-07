Vite al limite Kirsten Perez oggi che fine ha fatto incredibile FOTO

Quasi non ci sono parole per descrivere la trasformazione di Kirsten Perez dopo Vite al Limite. Ha dell’incredibile.

Kirsten Perez è una donna nuova e la sua vita è cambiata radicalmente. I fan di Vite al Limite sono molto legati alla sua vicenda. Non è da tutti riuscire a mettere in pratica una trasformazione fisica e mentale di tale livello. È ovvio, dunque, che in molti siano curiosi di scoprire come sia oggi Kirsten Perez.

Vite al Limite Kirsten Perez

Quando per la prima volta ha chiesto l’aiuto del dottor Now, dinanzi alle telecamere di Vite al Limite, Kirsten Perez pesava quasi 300 kg. La massa di grasso he il suo scheletro doveva sopportare le impediva quasi ogni movimento. Ciò vuol dire che dipendeva dai propri cari per svolgere le attività più comuni. Non era padrona della propria vita.

La sua dipendenza dal cibo è iniziata quando era molto giovane. Uno stato che l’ha resa sempre più fragile mentalmente e soggetta a nuove dipendenze, come quella dalla droga. Ha svelato alle telecamere del reality show del dottor Now d’aver assunto metanfetamine, acidi e svariati altri stupefacenti. Nel frattempo non ha mai smesso di mangiare. Una condizione aggravata enormemente da una violenza subita quando aveva solo 17 anni.

La sua richiesta d’aiuto era duplice. Se è vero che il fisico aveva bisogno di perdere peso per potersi muovere, il vero passo in avanti doveva avvenire nella sua mente. Ha così accettato di ricevere anche un aiuto psicologico, con sedute di terapia presso la psichiatra Lola Clay. È riuscita a gestire tutto, senza consentire a un percorso di interferire con l’altro. Ha proseguito la dieta, ottenendo l’autorizzazione per il bypass gastrico.

Vite al Limite Kirsten Perez oggi

Dopo un anno trascorso seguendo attentamente il percorso di dieta e allenamento del dottor Now, Kirsten Perez è riuscita a perdere circa 80 kg, passando da 278 a 200 kg. È così tornata a Washington dalla propria famiglia con un altro aspetto.

Ha proseguito la dieta e il percorso per cambiare la propria vita e mettersi su una rotta decisamente più salutare. Non è molto presente sui social, tutt’altro, e di certo non ha provato a sfruttare Vite al Limite per ottenere un seguito. Lo ha fatto per sé, il che vuol dire anche che gli ultimi aggiornamenti sono un po’ datati. Vi sono però foto del 2017 dal suo profilo Facebook, che la mostrano sorridente.