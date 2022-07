Chi è la cantante di Maracaibo: non è Raffaella Carrà

Maracaibo è un celebre brano del pop italiano anni Ottanta, cantato da Raffaella Carrà. Ma è davvero lei la cantante della canzone? La risposta vi sorprenderà.

Chi non conosce Maracaibo, una delle canzoni simbolo del pop latino italiano degli anni Ottanta? La cosa sorprendente è che, sebbene molti credano il contrario, non si tratta davvero di una canzone di Raffaella Carrà. La storica cantante e showgirl bolognese è solitamente accostata alla canzone, ma non l’ha mai incisa e non ne è nemmeno stata l’autrice.

Così come non è vero, come si trova spesso erroneamente su internet, che la voce originale del brano sia quella di Giuni Russo, la cantante di Un’estate al mare. Allora chi è davvero la cantante di Maracaibo, il brano che ha lanciato il genere delle canzoni “turistiche” in Italia (come la già citata Un’estate al mare, o anche Tropicana)? Continuate a leggerlo per scoprirlo.

Chi è la vera cantante di Maracaibo

La vera voce di Maracaibo è infatti Lu Colombo, nome d’arte di Maria Luisa Colombo, cantautrice milanese che negli anni Sessanta e Settanta era stata prima corista in gruppi come Stormy Six e Plastic Doves, per poi collaborare ad alcune colonne sonore teatrali e jingle pubblicitari.

Nel 1975, a 23 anni, Lu Colombo e David Riondino scrissero assieme Maracaibo, ma il brano venne rifiutato da molte case discografiche, perché ritenuto politicamente scomodo: in primo per i riferimenti alla disinibita vita sessuale della protagonista, sia per i riferimenti a Fidel Castro. Nel 1981, l’etichetta Carosello decise infine di inciderla (sostituendo Fidel con Miguel), e la canzone divenne un incredibile successo, al punto da venire inserita nel 1983 nella colonna sonora del film Vacanze di Natale.

Subito dopo, Lu Colombo arrivò anche a firmare con la EMI Italiana, per la quale incise un altro singolo di grande successo, Dance All Nite, realizzato sempre in collaborazione con David Riondino, e con ul qualr partecipò al Festivalbar e vinse Un Disco per l’Estate (anche questa canzone venne inclusa nella colonna sonora di Vacanze di Natale).

Alla fine degli anni Ottanta, però, la cantante milanese decise di lasciare la musica per dedicarsi alla pittura murale, rimanendo così per sempre legata al successo di Maracaibo (anche se ancora oggi molti non si ricordano che fosse lei a cantarlo). Dal 2001, infine, Lu Colombo è tornata a cantare e fare musica, incidendo vari album.