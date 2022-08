Chicago PD 9 anticipazioni quarta puntata dell’8 agosto

Chicago PD va in onda in prima TV in chiaro su Canale 5. Ecco le anticipazioni degli episodi 7 e 8 nella quarta puntata dell’8 agosto.

Lunedì 8 agosto vanno in onda in prima serata su Canale 5 gli episodi 7 e 8 di Chicago PD 9, dal titolo Fidati di me e Fratture, che nella versione originale sono Trust me e il secondo Fractures. Sono stati trasmessi negli USA a novembre 2021 e giunti in Italia, su Sky, tra dicembre e gennaio. Per la prima volta sono in chiaro su Canale 5, ed ecco la trama della quarta puntata.

Chicago PD 9 anticipazioni quarta puntata

Chiunque volesse vedere la quarta puntata di Chicago PD 9, ovvero gli episodi 7 e 8, potrà farlo collegandosi in prima serata, dalle 21.20, su Canale 5 lunedì 8 agosto. In alternativa ogni episodio sarà caricato in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Chicago PD 9 anticipazioni settimo episodio

La squadra ha organizzato l’arresto di una banda di spacciatori tramite un’operazione sotto copertura. Atwater e Ruzek avrebbero dovuto acquistare del Fentanyl e poi il resto intervenire prontamente. Tutto va in malora quando tre uomini armati e mascherati fa irruzione e uccide uno degli spacciatori con una Uzi. La squadra arriva in tempo ma viene attaccata. Il trio fugge dal retro, sparando contro i poliziotti. Halstead e Upton li intercettano per strada ma devono indietreggiare dinanzi alla minaccia delle armi automatiche. I proiettili colpisono e uccidono un innocente passante. I tre salgono a bordo di un SUV rubato e Halstead non può far altro che sparare al retro del mezzo. L’uomo rischia anche d’essere investito ma una donna lo avverte in tempo e gli salva la vita.

Chicago PD 9 anticipazioni ottavo episodio

Voight deve incontrare l’agente speciale North dell’FBI per il caso Roy Walton. Non vi sono prove che Roy abbia lasciato la città. Di colpo arriva una chiamata dalla squadra. Un uomo è stato accoltellato all’interno di casa sua. Sanguina copisoamente ma tutto ciò che gli importa è sapere come stiano le sue figlie. Halstead e Upton arrivano sul posto e quest’ultima trova la figlia minore, Candice, ben nascosta per evitare l’aggressore.

La vittima dell’accoltellamento era Harvey Clark. Durante l’aggressione la figlia maggiore, Darlene, era fortunatamenet a scuola. Non vi sono segni di effrazione e in acsa sono stati trovati dei contanti. Era una questione personale con qualcuno di noto. Di certo non un tentativo di rapina. Voight avverte Upton e Halsted che l’FBI sta curiosando sul caso della scomparsa di Roy Walton. Halstead è arrabbiato per il fatto che vi sia un modo per risalire a loro. Voight lo rassicura. L’unica cosa che conta, ora, è restare uniti. Nessuno deve crollare.