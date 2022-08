Giuseppe Giofrè Amici 11 chi è ballerino con Jlo a Capri mano show VIDEO

Giuseppe Giofrè torna a ballare con Jennifer Lopez a Capri. L’ex ballerino di Amici ha ritrovato la superstar per il concerto di beneficenza.

Da Amici 11 al palco di Capri al fianco di JLo, nel mentre tante esperienze internazionali e successi personali, anche con la stessa artista latina, che ha ritrovato a Capri. Sul web circolano svariati video dell’esibizione, tra chi invidia il ballerino per dove si sono poggiate le sue mani e chi invece si concentra particolarmente su di lui.

Giuseppe Giofré chi è

Nato il 10 gennaio 1993 a Gioia Tauro, è noto al grande pubblico per aver vinto il circuito ballo di Amici di Maria De Filippi 11. Ha saputo imporsi poi anche all’estero, volando in America e lavorando come performer. Da allievo a professionista nel corpo di ballo di numerose star, da Selena Gomez a Britney Spears, fino a Jennifer Lopez.

Tutto è cambiato con l’esperienza al fianco di Taylor Swift. Con JLo è stato tutto molto strano, ha spiegato, visto che lei lo ha licenziato poco dopo il suo ingresso. La sua agente lo ha poi convinto a proporsi per la giovane cantante e, con sua sorpresa, lei è entrata in sala e lo ha scelto per il suo tour. Lui non la conosceva, a dire il vero, ma poi ha capito che chance aveva ottenuto grazie al suo talento. Ha girato numerosi Paesi con il suo corpo di ballo, prendendo parte a ben due tour mondiali. Sul fronte privato, pare Giuseppe Giofrè sia attualmente impegnato, ma non si hanno informazioni in merito.

Giuseppe Giofré e Jennifer Lopez

Jennifer Lopez è stata madrina di un concerto di beneficenza a Capri, dove il suo arrivo ha generato grande scalpore. Un evento ricco di star, da Leonardo DiCaprio a Jared Leto, fino a Jamie Foxx, ma la stella assoluta era JLo, salita sul palco e affiancata da svariati ballerini. Il principale era però lui, Giuseppe Giofrè. L’ex allievo di Amici è tornato a esibirsi con lei dopo il loro tour insieme.

Movimenti sensuali e coreografie molto intense che hanno scatenato l’invidia generale (soprattutto per dove vanno a poggiarsi le mani di lui), tanto tra i fan della star latina, da poco sposata con Ben Affleck, tanto tra quelli di lui, più sexy che mai sul palco.