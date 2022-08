O Nano Gomorra nella realtà ispirato a camorrista morto a Terracina

Gomorra 2 ha tra i protagonisti O Nan. Chi è l’amico di Ciro di Marzio nella realtà E’ ispirato a camorrista morto a Terracina marito di Tina Rispoli

Sul litorale laziale, nell’ottavo episodio della seconda stagione di Gomorra, avviene l’omicidio di Rosario ‘o Nano, grande amico di Ciro di Marzio. Forse molti ignorano che tutto ciò richiama alla mente un episodio di cronaca nera realmente accaduto legato alla faida di Secondigliano e alla ribalta negli ultimi anni. Spesso i personaggi della serie che racconta l’epopea criminale dei Savastano devono la loro nascita a boss della camorra realmente esistiti nella vita reale. Di seguito tutte le informazioni sull’ispirazione degli sceneggiatori della serie Sky, che hanno dato vita al personaggio.

Gomorra chi è ‘o Nano nella realtà

In Gomorra conosciamo un personaggio di nome Rosario Ercolano. Per tutti è però noto con il suo soprannome, ‘o Nano. Nella vita reale è Lino Musella, noto attore che riesce a interpretarlo al meglio, fino al momento della sua violenta morte. È il braccio destro di Ciro Di Marzio, l’Immortale. Dopo la morte di ‘o Principe, in tanti pensano il responsabile sia stato proprio ‘o Nano. Ciro fa di tutto per proteggerlo e lo spedisce sul litorale laziale, dove viene ucciso sulla spiaggia da due sicari, dinanzi a moglie e figlia.

Una scena che rende chiara l’ispirazione nella vita reale di ‘o Nano. Si tratta di Gaetano Marino, noto nell’ambiente come Genny ‘o McKay. Uno degli esponenti più importanti del clan degli scissionisti di Secondigliano. È stato ucciso il 23 agosto 2012 sul lungomare di Terracina. Suo fratello era Gennaro marino, personaggio cui è ispirato Ciro Di Marzio. Quella connessione fraterna nella serie era reale tra i due camorristi.

A confermare tutto ciò vi è il fatto che nella settima puntata di Gomorra 2 appare un bambino, Nicola. Si tratta del figlio di Gaetano Marino. Non l’unico caso della presenza di un figlio di boss in televisione. Per molti la storia della morte per mano di due sicari a Terracina potrebbe generare qualche ricordo. La vittima era infatti il marito di Tina Rispoli, oggi moglie del cantante neomelodico Tony Colombo. Della vicenda sul lungomare di Terracina si è a lungo parlato proprio in relazione al suo successo e al processo che l’ha vista partecipe.