O Principe Gomorra chi è nella realtà: a chi è ispirato

Gomorra ha più volte creato personaggi ispirandosi a camorristi realmente esistiti. Nel caso di ‘O Principe, interpretato da Antonio Folletto è diverso

A chi è ispirato ‘O Principe? Anche nel suo caso Gomorra ha tentato di proporre un misto di realtà e finzione? Sono tanti i volti apparsi nella serie Sky con caratteristiche chiaramente simili a quelle di alcuni noti camorristi. Il personaggio interpretato da Antonio Folletto, nonostante muoia molto presto nell’intreccio della seconda fortunata stagione della serie per mano di Pietro Savastano in persona, ha lasciato nei fandom legati a Gomorra un’aura di mistero. Come per Salvatore Conte, molte frasi da lui pronunciate sono diventate virali. Ricordate il paragone della sua fidanzata nera con la pantera tenuta sul terrazzo a Scampia? Una scena storica che l’attore ricorda oggi tra piacere e un pizzico di ansia.

Gomorra chi è ‘o Principe nella realtà

Chiunque abbia visto Gomorra ricorderà ‘O Principe, giovane boss molto intelligente e dalla faccia pulita. Il suo essere indipendente negli affari, per così dire, gli consente di collaborare tanto con Genny Savastano che con l’Alleanza di Ciro Di Marzio. Una verità che però conosce soltanto lui, insieme con i suoi uomini fidati. Quando tutto ciò viene alla luce, il discorso cambia e lui deve pagare con la vita.

Un tempo luogotenente di Salvatore Conte, si è messo in proprio dopo che questi lo ha tradito per affiancarsi all’Immortale. È il grande protagonista della settima puntata della seconda stagione di Gomorra. Viene presentato nel suo stile di vita esagerato, dovuto soprattutto al suo accordo segreto con Genny Savastano, mentre lui è entrato nell’Alleanza. La sua morte è decisa da Don Pietro e Malammore.

In Gomorra ‘o Principe è ispirato a un camorrista nella vita reale? La risposta è no. Si tratta di un personaggio di pura invenzione, nello stile di vita ispirato semplicemente a Tony Montana, ovvero Scarface. L’attore che lo interpreta è Antonio Folletto, classe 1988 nato a Napoli e trasferitosi a Viareggio a soli 6 anni. Non ha mai perso i contatti con la città campana e tutto ciò ha gettato le basi per interpretare al meglio questo personaggio. Napoletano dentro ma privo di accento marcato, proprio come il suo ‘o Principe.