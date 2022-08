Un altro domani come finisce la serie spagnola

Un altro domani è una telenovela spagnola conclusasi nel 2022 dopo una sola stagione e ben 255 puntate.

Come finisce Un altro domani? L’amore per le soap spagnole in Italia è innegabile, così come per le serie TV. Basti pensare a La Casa di Carta, divenuto un fenomeno globale. Questo titolo è ambientato nella Guinea spagnola negli anni ’50. Siamo a Rio Muni. Al tempo stesso, però, ci si ritrova anche nell’odierna Madrid, in una cittadina di periferia chiamata Robledillo de la Sierra. Julia è una donna che vive con sua madre e il futuro marito. I due hanno un futuro già pianificato per lei, che sta per sposarsi ma scappa via dopo aver scoperto un grande segreto di famiglia, che la cambierà per sempre. Dall’altra parte vi è Carmen, che negli anni ’50 abbandona la metropoli per trasferirsi nella Guinea spagnola, scoprendo il volto duro e selvaggio dell’Africa. Due vite ben lontane ma in qualche modo unite.

Come finisce Un altro domani?

Patricia viene arrestata per il suo crimine infine, mentre Carmen fugge. La prima però minaccia tutti e offre loro la giusta versione da raccontare sulla morte di Victor. Raccontare la verità porterebbe alla sua vendetta. Racconta la sua storia su come siano andate le cose al padre del defunto, indicando un altro nome come assassino. Non sapeva però vi fosse un testimone e alla fine giustizia è fatta.

Carmen è in fuga, come detto, e deve riuscire a crearsi una nuova identità. Il padre l’aiuta e le ordina di lasciare l’Africa su una nave diretta a Cadice. Potrà ripartire da zero, ma lei pretende di raggiunger Kiros, l’amore della sua vita. L’uomo le promette di parlare con lui ma la verità è un’altra. Gli dice che deve lasciarla sola, perché così avrà più chance di una vita migliore. Kiros non si arrende e prova a raggiungerla ma viene aggredito da alcuni teppisti mentre lei lascia la Guinea per sempre.

Nel presente non si concretizza il matrimonio da favola di Julia e Leo. Durante le promesse sull’altare lui le confessa di non volersi sposare. Non ha dimenticato la sua ex. Il secondo motivo però riguarda lei: “Ti ho promesso che ti avrei fatto dimenticare tutto ciò che ti è accaduto, che ti saresti innamorata di me. Ho però fallito”.

Dopo le nozze saltate, Julia raccoglie i diari della nonna. Quando uno di questi cade, incontra di colpo la donna attraverso una sorta di allucinazione. Le dice che ha provato a essere coraggiosa, seguendo sempre il suo cuore. Non è però stata in grado di superare gli ostacoli. Carmen le svela di non aver fatto altro che vivere e provare a essere felice con l’amore della sua vita: “Tu gli sei così vicino eppure gli volti le spalle. Non farlo. Non avere paura di provare qualcosa e vivere la tua storia”. Il riferimento è a Tirso. La nonna svanisce ed ecco il giovane. I due si dichiarano i rispettivi sentimenti e si baciano. La nonna, singhiozzando, li vede mentre si allontana, conservando il ricordo più bello della sua vita: Kiros.